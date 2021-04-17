Chape luta para ficar com a liderança do Catarinense

Crédito: Márcio Cunha/ACF

Com 22 pontos na classificação, a Chapecoense está na liderança do Catarinense e terá o seu primeiro desafio sem o técnico Umberto Louzer diante do Marcílio Dias.

+ Goretzka, Haaland, Ansu Fati… Os 30 jogadores que mais se valorizaram na temporada

Com apenas mais duas partidas na fase de classificação, o Verdão do Oeste depende das próprias forças para fechar na ponta da tabela.

Caso não atinja o seu objetivo, a Chape terá pela frente o Metropolitano no meio da semana para tentar fechar em alta.

Brusque