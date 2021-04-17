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futebol

Chape luta para ficar com a liderança do Catarinense

Verdão terá compromisso diante do Marcílio Dias para ficar com a melhor campanha do estadual...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 13:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2021 às 13:17
Crédito: Márcio Cunha/ACF
Com 22 pontos na classificação, a Chapecoense está na liderança do Catarinense e terá o seu primeiro desafio sem o técnico Umberto Louzer diante do Marcílio Dias.
+ Goretzka, Haaland, Ansu Fati… Os 30 jogadores que mais se valorizaram na temporada
Com apenas mais duas partidas na fase de classificação, o Verdão do Oeste depende das próprias forças para fechar na ponta da tabela.
Caso não atinja o seu objetivo, a Chape terá pela frente o Metropolitano no meio da semana para tentar fechar em alta.
Brusque
Quem luta pela ponta junto a Chapecoense é o Brusque. A equipe tem 18 pontos e para ficar com a melhor campanha, precisa vencer o JEC e Próspera, além de torcer por dois tropeços a Chape.

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