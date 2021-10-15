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futebol

Chape continua sem ganhar em casa no Brasileirão; veja os números

Empate com o Furacão marcou o 13º jogo sem vitória dentro da Arena Condá...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2021 às 11:20

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 11:20

Crédito: DIvulgação Twitter do Corinthians
O martírio da Chapecoense no Campeonato Brasileiro não tem fim. Na última quinta-feira, o Verdão do Oeste vencia o Athletico, mas levou o gol de empate nos minutos finais, resultado que frustrou elenco e técnico Pintado.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Afundado na zona de rebaixamento com 13 pontos, a Série B ganha cada vez mais corpo dentro do clube e um dos motivos é o baixo aproveitamento em sua casa.
Nesta edição do Brasileirão, a Chape disputou 13 partidas na Arena Condá e somou apenas cinco pontos, todos por empate. Além disso, o time sofreu oito derrotas.
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No próximo domingo, o Verdão do Oeste volta a campo dentro de casa e a chance de quebrar o jejum é contra o Fortaleza, que está em alta no G-4.

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