Chape continua sem ganhar em casa no Brasileirão; veja os números

Crédito: DIvulgação Twitter do Corinthians

O martírio da Chapecoense no Campeonato Brasileiro não tem fim. Na última quinta-feira, o Verdão do Oeste vencia o Athletico, mas levou o gol de empate nos minutos finais, resultado que frustrou elenco e técnico Pintado.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Afundado na zona de rebaixamento com 13 pontos, a Série B ganha cada vez mais corpo dentro do clube e um dos motivos é o baixo aproveitamento em sua casa.

Nesta edição do Brasileirão, a Chape disputou 13 partidas na Arena Condá e somou apenas cinco pontos, todos por empate. Além disso, o time sofreu oito derrotas.

Calendário