Chape continua sem ganhar em casa no Brasileirão; veja os números

O martírio da Chapecoense no Campeonato Brasileiro não tem fim. Na última quinta-feira, o Verdão do Oeste vencia o Athletico, mas levou o gol de empate nos minutos finais, resultado que frustrou elenco e técnico Pintado.
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Afundado na zona de rebaixamento com 13 pontos, a Série B ganha cada vez mais corpo dentro do clube e um dos motivos é o baixo aproveitamento em sua casa.
Nesta edição do Brasileirão, a Chape disputou 13 partidas na Arena Condá e somou apenas cinco pontos, todos por empate. Além disso, o time sofreu oito derrotas.
Calendário
No próximo domingo, o Verdão do Oeste volta a campo dentro de casa e a chance de quebrar o jejum é contra o Fortaleza, que está em alta no G-4.