Chape busca novo técnico para substituir Louzer

Após a saída de Umberto Louzer, a Chapecoense corre contra o tempo e busca um treinador que possa assumir a equipe na reta final do Catarinense e que projete o time para o Campeonato Brasileiro.
Nesta sexta-feira, Dal Piva, vice-presidente do Verdão do Oeste, explicou a busca do clube por um substituto.
‘Estamos agindo com tranquilidade, em cima de critérios, do perfil do treinador de acordo com nosso elenco. O perfil de estar aqui na Chapecoense, um treinador com nossas características num aspecto geral. Vamos fazer com muito critério, estamos trabalhando bastante, mas os resultados nos dão muita tranquilidade para agirmos com cautela’, declarou.
Zé Ricardo
O favorito para assumir o cargo é Zé Ricardo. Com passagens por Vasco e Flamengo, o último trabalho do comandante foi no Internacional.