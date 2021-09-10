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Chapa Roxa é registrada e Rodolfo Landim concorrerá à reeleição no Flamengo

Rodolfo Landim concorrerá ao cargo para seguir como mandatário no triênio 2022/24...
LanceNet

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Publicado em 

10 set 2021 às 14:53

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 14:53

Crédito: Delmiro Junior/Photo Premium
A Chapa Roxa foi inscrita nesta sexta-feira e Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo, será candidato à reeleição no pleito do clube, a ser realizado em dezembro. Rodrigo Dunshee de Abranches é o vice-presidente geral da chapa.Seguindo o calendário eleitoral do Flamengo, divulgado no início do mês o prazo para inscrição de chapas foi aberto neste dia 10 e vai até o dia 30 de setembro. Walter Monteiro, Marco Aurélio Assef e Ricardo Hinrichsen são outros pré-candidatos à presidência do Rubro-Negro para o triênio 2022/24.Em 2018, ainda como candidato à presidência, Rodolfo Landim afirmou ser contra a reeleição no clube, e, em entrevista ao LANCE!, disse até que iria propor ao Conselho o fim desta possibilidade. Contudo, foi convencido a mudar de ideia pelos atuais vice-presidentes do clube e seus apoiadores.

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