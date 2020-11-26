Chapa de oposição a Mauricio Galiotte cobra diretoria por disputa justa nas eleições

Crédito: César Greco/Ag. Palmeiras

De olho nas eleições para o Conselho Deliberativo, que ocorrerão no começo de 2021, a Chapa Todos Palmeiras, de oposição à gestão de Maurício Galiotte, enviou uma carta cobrando a diretoria por uma disputa justa nas eleições.

​Mencionando a regulamentação da justiça eleitoral, o grupo cita práticas impróprias que afetam a paridade do processo eleitoral - distribuição de brindes e presentes na festa de Leila Pereira, por exemplo. Além disso, exige uma separação entre a gestão e os pleitos eleitorais.

> Confira aqui a tabela da LibertadoresAinda de acordo com a Chapa Todos Palmeiras, candidatos aliados à diretoria já estão fazendo campanha, enquanto os oposicionistas sequer foram informados sobre a data das eleições.

​O documento volta a citar o evento de lançamento de candidatura de Leila Pereira e destaca uma falta de seriedade da patrocinadora com os protocolos de segurança da Covid-19.

​- Pelas imagens da festa, é possível verificar aglomerações em local fechado e falta do uso de máscaras, inclusive pela patrocinadora - escreveram.