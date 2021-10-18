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Chance de ser líder da Série B e decisão no sub-20: veja os jogos e onde assistir ao Botafogo na semana

Alvinegro enfrenta o Brusque e, dependendo da combinação de resultados, pode terminar rodada na 1ª posição do Brasileirão, enquanto time de base luta por vaga na semifinal...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2021 às 16:57

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 16:57

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo vive uma semana de decisões em diversas categorias. Enquanto a equipe profissional tem a possibilidade de virar líder da Série B do Brasileirão, o time sub-20 joga por uma vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro da categoria.+ Contratado para a Série B, Carlinhos se iguala como lateral com mais participações em gols no Botafogo
Na quarta-feira, o Alvinegro enfrenta o Brusque no Estádio Nilton Santos. Antes, contudo, há um jogo que interessa ao Glorioso: o Coritiba joga contra o Sampaio Corrêa nesta terça-feira no Couto Pereira. Caso o Coxa tropece e o Botafogo vença, o clube carioca assume a liderança.
O LANCE! mostra o calendário e os compromissos do clube de General Severiano em todas as categorias nesta semana.QUARTA-FEIRA (20/10)Carioca Feminino - 5ª rodadaBotafogo x PortuguesaLocal: Caio Martins​Brasileirão Série B - 31ª rodadaBotafogo x Brusque - 20h30Local: Estádio Nilton SantosTransmissão: Premiere
SEXTA-FEIRA (22/10)Brasileirão sub-20 - Quartas de finalAtlético-MG x Botafogo - 16hLocal: SESC AlterosasTransmissão: SporTV e Eleven Sports
SÁBADO (23/10)​Carioca sub-17 - 11ª rodada​Botafogo x Resende - 13h​Local: CEFAT
Carioca Feminino - 6ª rodadaBotafogo x Vasco - 15hLocal: Caio Martins

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