Chance de ser líder da Série B e decisão no sub-20: veja os jogos e onde assistir ao Botafogo na semana

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo vive uma semana de decisões em diversas categorias. Enquanto a equipe profissional tem a possibilidade de virar líder da Série B do Brasileirão, o time sub-20 joga por uma vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro da categoria.+ Contratado para a Série B, Carlinhos se iguala como lateral com mais participações em gols no Botafogo

Na quarta-feira, o Alvinegro enfrenta o Brusque no Estádio Nilton Santos. Antes, contudo, há um jogo que interessa ao Glorioso: o Coritiba joga contra o Sampaio Corrêa nesta terça-feira no Couto Pereira. Caso o Coxa tropece e o Botafogo vença, o clube carioca assume a liderança.

O LANCE! mostra o calendário e os compromissos do clube de General Severiano em todas as categorias nesta semana.QUARTA-FEIRA (20/10)Carioca Feminino - 5ª rodadaBotafogo x PortuguesaLocal: Caio Martins​Brasileirão Série B - 31ª rodadaBotafogo x Brusque - 20h30Local: Estádio Nilton SantosTransmissão: Premiere

SEXTA-FEIRA (22/10)Brasileirão sub-20 - Quartas de finalAtlético-MG x Botafogo - 16hLocal: SESC AlterosasTransmissão: SporTV e Eleven Sports

SÁBADO (23/10)​Carioca sub-17 - 11ª rodada​Botafogo x Resende - 13h​Local: CEFAT