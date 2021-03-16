Chamusca tem primeira 'semana cheia' no Botafogo antes de clássicos contra Vasco e Flamengo

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Depois do tormento, mares calmos. Após encarar uma sequência de quatro jogos em onze dias logo na chegada ao Botafogo, Marcelo Chamusca terá tempo para trabalhar. O comandante convive com a primeira "semana cheia" - quando os cinco dias estão livres apenas para as atividades - desde que assumiu o clube de General Severiano.

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O primeiro "teste de fogo" de Marcelo Chamusca teve um resultado positivo. Apesar dos adversários em um nível técnico inferior, o Botafogo teve duas vitórias e dois empates neste período, incluindo uma classificação à segunda fase da Copa do Brasil. Vale ressaltar que o Alvinegro também não levou gols neste quatro duelos.

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Agora, o treinador voltará a conviver com uma maratona, mas com adversários mais técnicos. O Botafogo terá uma sequência de clássicos: no próximo sábado, enfrenta o Vasco, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. Três dias depois, mede forças com o Flamengo, em duelo válido pela 5ª rodada.

A semana cheia chega em uma hora boa para Chamusca, que falou sobre a necessidade de ter tempo para treinar e, assim, colocar em prática mais conceitos de jogo para com os jogadores em entrevistas coletivas.