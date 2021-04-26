Chamusca revela que o Botafogo não está na busca por lateral-esquerdo: 'Temos quatro jogadores'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Após uma boa atuação de PV na vitória do Botafogo sobre o Macaé por 4 a 0, neste domingo, a lateral-esquerda foi um dos temas da entrevista coletiva do técnico Marcelo Chamusca. Para a posição, o Alvinegro conta hoje com o próprio Paulo Victor, Guilherme Santos, Rafael Carioca e Hugo, que se recuperou nesta última semana de lesão. O treinador destacou que está servido e, desta maneira, o clube precisa ir atrás de necessidades.

> Veja quem entrou em campo pelo Botafogo na temporada 2021- O PV vem evoluindo, vem maturando, é um jogador jovem, que tem está tendo suas primeiras oportunidades na equipe profissional. A gente não tem nesse momento, nenhuma intenção de ir ao mercado buscar lateral-esquerdo. A gente tem, na posição, quatro jogadores. Além do que foi citado, temos o Guilherme, o Rafael Carioca e o Hugo, que está voltando de lesão.

- Então, a gente está muito bem servido na posição e, nesse momento, a ideia nossa é pontuar. A gente precisa pontuar, a gente não tem uma munição muito grande, então não vamos atacar posições que a gente não tem uma necessidade. Vamos priorizar as posições em que vamos atacar.

No entanto, a situação na lateral-direita é diferente. Para a posição, o Botafogo conta hoje apenas com Jonathan e com Warley, que começou a carreira como lateral, mas hoje atua mais como atacante. Assim, Chamusca revelou que está no mercado, mas a situação não é simples.

- A gente também tem a intenção, independentemente da utilização do Warley ou não, de trazer um jogador para a posição, para poder disputar posição com o Jonathan ali. É só uma questão de tempo de acharmos no mercado que está muito difícil, nesse momento, um jogador com a caraterística que a gente entenda que vai nos ajudar na montagem do elenco para a Série B.