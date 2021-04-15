Chamusca revela que Botafogo está no mercado em busca de atacante: 'Um 9 experiente'

Com a saída de Matheus Babi para o Athletico Paranaense, o Alvinegro conta com o os jovens Rafael Navarro e Matheus Nascimento...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 16:17

LanceNet

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Em entrevista coletiva após a eliminação da Copa do Brasil, o técnico Marcelo Chamusca revelou que o Botafogo busca um centroavante mais experiente no mercado. Para a partida diante do ABC, o Alvinegro Carioca não pode contar com Rafael Navarro, que estava com dores na coxa e sequer viajou ao Rio Grande do Norte. Dessa forma, Mateus Nascimento, de 17 anos, ao lado do jovem Gabriel, de 19, foram as únicas opções para o treinador na posição.
> Matheus Babi se despede do Botafogo: ‘Fui muito feliz’
Na última temporada, o Botafogo contava com quatro centroavantes: Pedro Raul, Matheus Babi, Rafael Navarro e Matheus Nascimento. O primeiro foi vendido ao Kashwia Reysol, do Japão, enquanto o segundo, recentemente, rescindiu para acertar com o Athletico Paranaense. - O clube tem um planejamento, e a gente já está no mercado trabalhando para buscar um 9, um 9 experiente, mais maduro, mais preparado, com um conhecimento maior da competição que nós vamos disputar para que a gente tenha ali na posição um jogador mais experimentado.
- E existe também a possibilidade, de depois, da gente analisar e entender que mais um jogador na posição é interessante pelas questões de lesões e de sequências de jogos, a gente vai fazer, mas o planejamento foi feito para que a gente oportunizasse os jogadores jovens, já que há uma cobrança geral em cima dessa situação.
A eliminação fez com que o Botafogo deixasse de arrecadar R$1,7 milhão em premiação por chegar até a terceira fase da Copa do Brasil. Agora, o Alvinegro volta as atenções para o Campeonato Carioca. O próximo adversário será o Fluminense já neste sábado, às 16h, no Maracanã. O Glorioso precisa obrigatoriamente da vitória para ter chances matemáticas de se classificar para a fase semifinal da competição.

