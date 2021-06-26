AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Chamusca mostra confiança em Guilherme no Botafogo: 'Contratação de lateral não é planejamento nosso'
futebol

Chamusca mostra confiança em Guilherme no Botafogo: 'Contratação de lateral não é planejamento nosso'

Após saída de Paulo Victor para o Internacional, tendência é que camisa 88 ganhe mais minutos; Hugo, lateral do time sub-20, pode subir para compor elenco...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 20:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jun 2021 às 20:55
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Após a saída de Paulo Victor para o Internacional, o Botafogo não deve ir ao mercado para contratar um novo lateral-esquerdo. Quem afirmou isto foi Marcelo Chamusca, treinador do Alvinegro, em entrevista coletiva realizada neste sábado após a derrota por 2 a 0 para o Sampaio Corrêa, pela Série B.
Guilherme Santos, que então vinha atuando como volante com Chamusca, deve ganhar uma sequência na lateral e ser o substituto de Paulo Victor no time titular.
- Foi o primeiro jogo que o Guilherme fez como lateral-esquerdo (comigo) e a gente tem boas opções na posição. A ideia é adaptar. O Paulo Victor estava muito bem encaixado na mecânica da equipe e, quando você troca, requer um tempo para isso voltar. Tenho certeza que o Guilherme vai nos propor mais qualidade nos próximos jogos - afirmou o treinador.Chamusca afirmou que Paulo Victor já é água passada. O treinador prefere focar no que possui, afirmou que pode utilizar a base e garante: a contratação de um atleta para a posição não é prioridade.
- Não gosto de ficar lamentando, quero falar dos atletas que tenho na posição. Temos o Rafael Carioca, Hugo (do sub-20), que é uma opção. O trabalho do treinador é adaptar o mais rápido possível. A contratação de um lateral não é um planejamento nosso não.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lixo hospitalar ou remédio milagroso? Como entender o tráfico de placentas humanas
Imagem BBC Brasil
A prisão do condenado pelo assassinato de Víctor Jara, 53 anos após a morte do cantor chileno
Moradores reclamam de falta de água e cor alterada após manutenção da Cesan
Moradores reclamam de falta de água e cor alterada após manutenção da Cesan

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados