Chamusca mostra confiança em Guilherme no Botafogo: 'Contratação de lateral não é planejamento nosso'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Após a saída de Paulo Victor para o Internacional, o Botafogo não deve ir ao mercado para contratar um novo lateral-esquerdo. Quem afirmou isto foi Marcelo Chamusca, treinador do Alvinegro, em entrevista coletiva realizada neste sábado após a derrota por 2 a 0 para o Sampaio Corrêa, pela Série B.

Guilherme Santos, que então vinha atuando como volante com Chamusca, deve ganhar uma sequência na lateral e ser o substituto de Paulo Victor no time titular.

- Foi o primeiro jogo que o Guilherme fez como lateral-esquerdo (comigo) e a gente tem boas opções na posição. A ideia é adaptar. O Paulo Victor estava muito bem encaixado na mecânica da equipe e, quando você troca, requer um tempo para isso voltar. Tenho certeza que o Guilherme vai nos propor mais qualidade nos próximos jogos - afirmou o treinador.Chamusca afirmou que Paulo Victor já é água passada. O treinador prefere focar no que possui, afirmou que pode utilizar a base e garante: a contratação de um atleta para a posição não é prioridade.