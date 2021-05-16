Chamusca fica na bronca com a arbitragem de Botafogo x Vasco: 'Pênalti absurdo no Ronald'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

A arbitragem de Botafogo e Vasco, clássico disputado neste domingo pela Taça Rio, foi alvo de críticas de Marcelo Chamusca. O treinador do Alvinegro afirmou, em entrevista coletiva após a partida, vencida pelo Cruz-Maltino por 1 a 0, que o Alvinegro teve um pênalti não marcado no segundo tempo.

-Houve um pênalti absurdo no Ronald no segundo tempo, dois jogadores derrubaram. É o segundo clássico que a arbitragem prejudica o Botafogo, o primeiro foi contra o Flamengo. O Ronald foi derrubado de forma absurda, não tem como não ver falta no lance como aquele. Mas é muito fácil colocar apenas na conta do treinador. Não devemos colocar na conta de ninguém porque temos 180 minutos para jogar e temos condição para reverter - ressaltou.O treinador analisou que o duelo foi nivelado por baixo. Germán Cano, vale lembrar, marcou o gol em uma jogada marcada por um erro individual de Sousa. Chamusca afirmou que, apesar da derrota, não viu o Vasco dominando o Botafogo.