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Chamusca fica na bronca com a arbitragem de Botafogo x Vasco: 'Pênalti absurdo no Ronald'

Treinador do Alvinegro vê erro de árbitro em lance de Ronald com Galarza dentro da área; Glorioso sai atrás na disputa da Taça Rio...
LanceNet

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Publicado em 

16 mai 2021 às 14:37

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 14:37

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
A arbitragem de Botafogo e Vasco, clássico disputado neste domingo pela Taça Rio, foi alvo de críticas de Marcelo Chamusca. O treinador do Alvinegro afirmou, em entrevista coletiva após a partida, vencida pelo Cruz-Maltino por 1 a 0, que o Alvinegro teve um pênalti não marcado no segundo tempo.
-Houve um pênalti absurdo no Ronald no segundo tempo, dois jogadores derrubaram. É o segundo clássico que a arbitragem prejudica o Botafogo, o primeiro foi contra o Flamengo. O Ronald foi derrubado de forma absurda, não tem como não ver falta no lance como aquele. Mas é muito fácil colocar apenas na conta do treinador. Não devemos colocar na conta de ninguém porque temos 180 minutos para jogar e temos condição para reverter - ressaltou.O treinador analisou que o duelo foi nivelado por baixo. Germán Cano, vale lembrar, marcou o gol em uma jogada marcada por um erro individual de Sousa. Chamusca afirmou que, apesar da derrota, não viu o Vasco dominando o Botafogo.
- Vamos analisar os dois jogos que fizemos contra o Vasco. Em São Januário, tivemos toda a condição de fazer o 2 a 0 e pecamos. Hoje, nós fizemos um jogo extremamente equilibrado. Isso é notório, não acontece a partir do meu trabalho. Hoje acabamos o jogo com Ênio, Navarro, Nascimento, todos esses jogadores já estavam aqui. Acho extremamente injusto fazer percentual de clássico sem falar do contexto em si. Se alguém que viu que o jogo me mostrar onde que o Vasco foi superior que o Botafogo talvez eu até concorde que foi algo trágico, mas não foi o que aconteceu - analisou.

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