Chamusca elogia o Botafogo após vitória sobre o Remo: 'Vem melhorando a cada jogo'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo goleou o Remo e confirmou o início promissor na Série B do Brasileirão: neste domingo, o Alvinegro chegou a 7 pontos na competição após a vitória por 3 a 0 no Estádio Raulino de Oliveira. Após a partida, Marcelo Chamusca, treinador do Glorioso, elogiou a evolução da equipe.

- Eu acho que o Botafogo está em crescimento, vem melhorando a cada jogo. Acho que a gente merecia um resultado melhor contra o Vila Nova (na 1ª rodada) e os outros dois jogos o time cresceu. A gente vem em um crescimento grande em organização defensiva, levamos dois gols nos últimos oito jogos. Nossa transição começou a entrar mais e nós melhoramos também na fase ofensiva - afirmou.

Em termos específicos sobre o duelo contra o Leão Azul, Chamusca ressaltou que um relatório preparado pelo setor de Análise de Desempenho foi essencial para a estrategia montada visando o duelo.

- Tem dois pontos em relação à construção das jogadas: eu sempre treino as minhas equipes em uma percepção de repertório. A gente precisa saber jogar pelos lados, tanto que Warley e PV têm liberdade, mas quando temos jogadores como Chay e Marco Antônio, é importante que a gente force o adversário por dentro. Temos que valorizar o trabalho do setor de análise do Botafogo, eles nos passaram um relatório minucioso do adversário e nos vimos que eles tomavam boa parte dos gols pelo centro do campo - analisou.O calendário começará a ficar apertado: o Botafogo já entra em campo no meio da semana para enfrentar o Londrina, no Estádio do Café. Assim, começarão as sequências de partidas no decorrer e nos finais de semana. Marcelo Chamusca afirmou que o planejamento é tentar manter a base ao máximo.

- Nós vamos entrar a partir da próxima semana com pouco tempo de recuperação. Eu sempre tenho como característica dos meus trabalhos não diferenciar jogo em casa e jogo fora, todos são de três pontos. O Botafogo tem uma estrutura muito boa. Nós vamos conversando com todos os departamentos para que a gente possa manter a base o máximo possível. Nós não treinamos com os onze jogadores que vão a campo, treinamos um modelo de jogo, é importante que todos estejam com o máximo de assimilação possível. São jogos muito equilibrados, teremos que utilizar o elenco mas com o máximo de calma e leitura - explicou.

MAIS DECLARAÇÕES DE MARCELO CHAMUSCA

Melhora- Na verdade a gente vem fazendo um trabalho direcionado para que a gente possa melhorar nosso trabalho de construção. Nos últimos jogos a maioria dos gols tem sido construído em transições, ou construção a partir dos homens de trás. É um trabalho que a gente vem fazendo há um tempo, a medida que temos mais tempo para treinar, vamos desenvolvendo e as coisas vão acontecendo.

Transições- Nós trabalhamos durante a semana dentro de uma perspectiva onde a gente alternaria o bloco mais alto e, quando a gente não tivesse a oportunidade de pressionar alto, ficar em um bloco médio. A gente sabia que, pela característica do adversário, na recuperação nós teríamos uma possibilidade boa acelerando o passe por dentro. Fizemos todos os gols em transição.