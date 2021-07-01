Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Chamusca elogia campanha #AmorÉAmor do Botafogo: 'O respeito à igualdade é fundamental'
futebol

Chamusca elogia campanha #AmorÉAmor do Botafogo: 'O respeito à igualdade é fundamental'

Alvinegro teve uma faixa e camisas especiais em homenagem do dia do orgulho internacional LGBTQIA+ na partida contra o Vitória...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 00:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jul 2021 às 00:35
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo preparou uma série de homenagens pelo dia internacional do orgulho LGBTQIA+, comemorado na última segunda-feira. A equipe entrou em campo no triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória, nesta quarta-feira, pela Série B, com uma camisa escrito "#AmorÉAmor" no peito.
Além disso, o clube também exibiu uma faixa com a frase durante o intervalo da partida. O capitão Kanu usou uma faixa com as cores do arco-íris, um dos símbolos da comunidade LGBTQIA+. Em entrevista coletiva realizada após o duelo, Marcelo Chamusca, treinador do Alvinegro, destacou a iniciativa e afirmou que apoia a igualdade.
- Eu realmente atuo há algum tempo no futebol e acho importante todas as iniciativas que falam sobre a igualdade, independente do que seja. O respeito à igualdade é fundamental. Dou total apoio a todas iniciativas que falem sobre isso - afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados