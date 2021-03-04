Chamusca despista sobre possível saída de Caio Alexandre do Botafogo: 'Está entregue ao DM'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo teve um desfalque para o primeiro compromisso da temporada. Caio Alexandre, assim como nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro da temporada passada, não participou da partida diante do Boavista, nesta quarta-feira, pela rodada inaugural do Carioca, no Estádio Nilton Santos.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO E A TABELA DO CAMPEONATO CARIOCAO camisa 19 é um dos principais ativos do Botafogo e desperta o interesse do futebol dos Estados Unidos. Em entrevista coletiva realizada após o jogo contra o Boavista, Chamusca afirmou que a ausência de Caio se deu por uma questão física.

- Desde que cheguei, não tive a possibilidade de trabalhar com o Caio no campo. Ele está entregue ao departamento médico. Sempre o encontrei na fisioterapia, ele nem sequer foi a campo treinar. Nem mesmo na minha chegada, naqueles dois jogos do Brasileiro. Ele está no DM (departamento médico) e, se existe alguma negociação, é uma atribuição mais da diretoria, mas eu não o utilizo porque ele nem sequer foi a campo - afirmou.