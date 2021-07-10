Chamusca cita respaldo da diretoria e afirma: 'O Botafogo tem toda a condição de crescer'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O desempenho ainda não é o esperado. Após o empate em 3 a 3 com o Cruzeiro, neste sábado, pela 11ª rodada da Série B, o treinador Marcelo Chamsuca admitiu, em entrevista coletiva, que a equipe ainda pode jogar mais, mas garantiu que possui respaldo da diretoria.

- O Freeland está diuturnamente acompanhando meu trabalho e o da comissão técnica. Falei que era importante ficar firme. Recebemos muitos jogadores e é importante entrosá-los, mas ainda podemos melhorar. O Botafogo precisa ter melhores resultados, precisa ficar em cima da tabela. Acredito no meu trabalho e no trabalho da diretoria. Tem muita coisa positiva e vamos tentar tirar essas coisas positivas - afirmou.

O Botafogo está a seis pontos do G4 da competição. A posição não é nada perto daquilo que o Alvinegro pretende na Série B, que é retornar à elite do futebol brasileiro. Chamusca reconheceu que o time precisa melhorar em termos de posicionamento.- O Botafogo é um clube gigante, muito grande. Tem que estar o tempo todo na competição entre os quarto primeiros colocados. É isso que estamos trabalhando para conseguir. Hoje fizemos um péssimo jogo, principalmente pelo número de jogos fora de casa, fomos a equipe que mais viajou, tanto que alguns jogadores já sentiram. O Botafogo merece pela instituição e pelos jogadores, que tem caráter, e estão indignados com a situação. Vamos trabalhar para mudar isso - completou.

Em dez jogos disputados, o Botafogo possui 13 pontos. Os números, ainda longe de uma campanha de quem aspira que vai brigar para subir, ainda não desanimam Chamusca, que confia que o Alvinegro pode melhorar no decorrer da competição nacional.