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Chamusca cita respaldo da diretoria e afirma: 'O Botafogo tem toda a condição de crescer'

Após empate em 3 a 3 com o Cruzeiro, treinador diz que acredita no próprio trabalho e confia que Alvinegro vai evoluir e buscar primeiras posições na classificação...

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 20:02

LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2021 às 20:02
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O desempenho ainda não é o esperado. Após o empate em 3 a 3 com o Cruzeiro, neste sábado, pela 11ª rodada da Série B, o treinador Marcelo Chamsuca admitiu, em entrevista coletiva, que a equipe ainda pode jogar mais, mas garantiu que possui respaldo da diretoria.
- O Freeland está diuturnamente acompanhando meu trabalho e o da comissão técnica. Falei que era importante ficar firme. Recebemos muitos jogadores e é importante entrosá-los, mas ainda podemos melhorar. O Botafogo precisa ter melhores resultados, precisa ficar em cima da tabela. Acredito no meu trabalho e no trabalho da diretoria. Tem muita coisa positiva e vamos tentar tirar essas coisas positivas - afirmou.
O Botafogo está a seis pontos do G4 da competição. A posição não é nada perto daquilo que o Alvinegro pretende na Série B, que é retornar à elite do futebol brasileiro. Chamusca reconheceu que o time precisa melhorar em termos de posicionamento.- O Botafogo é um clube gigante, muito grande. Tem que estar o tempo todo na competição entre os quarto primeiros colocados. É isso que estamos trabalhando para conseguir. Hoje fizemos um péssimo jogo, principalmente pelo número de jogos fora de casa, fomos a equipe que mais viajou, tanto que alguns jogadores já sentiram. O Botafogo merece pela instituição e pelos jogadores, que tem caráter, e estão indignados com a situação. Vamos trabalhar para mudar isso - completou.
Em dez jogos disputados, o Botafogo possui 13 pontos. Os números, ainda longe de uma campanha de quem aspira que vai brigar para subir, ainda não desanimam Chamusca, que confia que o Alvinegro pode melhorar no decorrer da competição nacional.
- O cenário é do time. O clube tem procurado fazer a sua parte, tem procurado dentro da diretoria dar o melhor para a comissão técnica. O Botafogo tem toda a condição de continuar chegando, crescer e chegar ao final das 38 rodadas. Eu conheço muito bem essa competição, muitos times ficam dentro do G4 por muito tempo mas não conseguem subir. Se você bater três vitórias seguidas já encosta lá. Isso aconteceu comigo no Ceará, estávamos distantes, mas subimos em terceiro. Tem muito campeonato ainda.

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