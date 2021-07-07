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futebol

Chamusca avalia performance no Botafogo: 'Meu trabalho tem sido positivo'

Treinador do Alvinegro afirmou que equipe tem criado chances para vencer partidas, mas ainda não encontrou como colocar a bola na rede...

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2021 às 08:00
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Apesar do 9º lugar na classificação da Série B, Marcelo Chamusca acredita que o Botafogo joga para estar em um lugar maior. O treinador avaliou, em entrevista coletiva após a derrota por 2 a 0 para o CRB, na última terça-feira, no Rei Pelé, que o próprio desempenho tem sido bom.
+ Análise: a impressão é que o Botafogo não pode (ou não gosta de) facilitar a própria vida nos jogos
- Em relação a performance, e o treinador passa diretamente por isso, meu trabalho tem sido positivo. A maioria dos jogos, se for analisar, a gente tem tido um domínio. Finalizamos mais, o goleiro deles trabalha mais que o nosso. Ainda não conseguimos transformar esse domínio no resultado final do jogo - analisou o treinador.
Chamusca colocou que o Botafogo cria chances para vencer, mas não coloca as bolas na rede. Diante do CRB, o treinador admitiu que os jogadores seguiram o plano de jogo à risca, mas que a equipe foi derrotada por um acaso.
+ Veja a tabela da Série B
- Existe o trabalho do treinador, que é mostrar o caminho. Existe o jogo, que é jogado pelo jogador dentro do campo. O técnico tem controle com a estratégia. No jogo de hoje (terça), os jogadores seguiram o plano para o jogo com fidelidade e nós tivemos controle absoluto do jogo. Tivemos um êxito entre aspas, porque não tivemos o resultado final. Passei o máximo de informação, nós performamos, mas não tivemos o resultado - completou.

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