Chamusca avalia performance no Botafogo: 'Meu trabalho tem sido positivo'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Apesar do 9º lugar na classificação da Série B, Marcelo Chamusca acredita que o Botafogo joga para estar em um lugar maior. O treinador avaliou, em entrevista coletiva após a derrota por 2 a 0 para o CRB, na última terça-feira, no Rei Pelé, que o próprio desempenho tem sido bom.

+ Análise: a impressão é que o Botafogo não pode (ou não gosta de) facilitar a própria vida nos jogos

- Em relação a performance, e o treinador passa diretamente por isso, meu trabalho tem sido positivo. A maioria dos jogos, se for analisar, a gente tem tido um domínio. Finalizamos mais, o goleiro deles trabalha mais que o nosso. Ainda não conseguimos transformar esse domínio no resultado final do jogo - analisou o treinador.

Chamusca colocou que o Botafogo cria chances para vencer, mas não coloca as bolas na rede. Diante do CRB, o treinador admitiu que os jogadores seguiram o plano de jogo à risca, mas que a equipe foi derrotada por um acaso.

+ Veja a tabela da Série B