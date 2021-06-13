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Chamusca aprova atuação de Ronald após vitória do Botafogo: 'Mais uma vez decisivo'

Atacante deu uma assistência no triunfo por 3 a 0 sobre o Remo, pelo Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2021 às 19:50

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 19:50

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Ronald está em alta no Botafogo. O camisa 31 deu a assistência para o gol de Rafael Navarro, um dos na vitória por 3 a 0 sobre o Remo, neste domingo, pela 3ª rodada da Série B do Brasileirão.
Após a partida, Marcelo Chamusca, treinador do Alvinegro, elogiou a atuação do atacante e ressaltou que a parte mental do atleta tem sido importante para as boas atuações.
- O Ronald é um jogador que tem um ataque em espaço muito interessante, tem um enfrentamento e tem melhorado muito. Está muito mais confiante, autoestima alta. Foi mais uma vez decisivo - afirmou.O Botafogo fez os três gols em jogadas de transição, um estilo de jogo que combina com as características de Ronald. Chamusca citou esta estratégia para vencer o Remo.
- Nós trabalhamos durante a semana dentro de uma perspectiva onde a gente alternaria o bloco mais alto e, quando a gente não tivesse a oportunidade de pressionar alto, ficar em um bloco médio. A gente sabia que, pela característica do adversário, na recuperação nós teríamos uma possibilidade boa acelerando o passe por dentro. Fizemos todos os gols em transição.

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