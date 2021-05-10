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Chamusca afirma que não conta com jogadores afastados no Botafogo: 'Não fazem parte dos nossos projetos'

Kevin, Gustavo Cascardo, Federico Barrandeguy, Davi Araújo, Rhuan e Alexander Lecaros vêm treinando em separado no clube de General Severiano...

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 16:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2021 às 16:37
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Se o Botafogo está no mercado em busca de reforços para a equipe, reconsiderar a situação dos atletas afastados poderia ser uma opção para "cortar um item" da lista. Marcelo Chamusca, contudo, bateu o martelo de forma negativa sobre qualquer possibilidade de retorno de seis jogadores que vêm treinando em separado.
+ VÍDEO: Veja o golaço de Pedro Castro que colocou o Botafogo na final da Taça Rio
Após a vitória sobre o Nova Iguaçu, o treinador afirmou, em entrevista coletiva, que os laterais Kevin, Gustavo Cascardo e Barrandeguy e os atacantes Rhuan, Lecaros e Davi Araújo estão, definitivamente, fora dos planos do Botafogo.
+ Rhuan, do Botafogo, joga torneio amador no Rio de Janeiro no fim de semana
- Esses jogadores que não vêm sendo relacionados não fazem parte do planejamento. Estão em disponibilidade para outros clubes contratarem. Vão seguir o caminho deles em outros clubes. Existia cobrança grande por reformulação, está sendo feita em todos os aspectos. Não fazem parte dos nossos projetos, o clube está tentando de todas as formas emprestar e dar sequencia à carreira deles. São bons profissionais, se entregam, mas não estão no planejamento - explicou o treinador.
Desses, o que ficou mais perto de sair foi Alexander Lecaros, mas o Botafogo não chegou a um acordo com o Avaí sobre a transferência do peruano. Enquanto isto, o clube aguarda possíveis interessados para definir o futuro dos jogadores.

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