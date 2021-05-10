Chamusca afirma que não conta com jogadores afastados no Botafogo: 'Não fazem parte dos nossos projetos'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Se o Botafogo está no mercado em busca de reforços para a equipe, reconsiderar a situação dos atletas afastados poderia ser uma opção para "cortar um item" da lista. Marcelo Chamusca, contudo, bateu o martelo de forma negativa sobre qualquer possibilidade de retorno de seis jogadores que vêm treinando em separado.

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Após a vitória sobre o Nova Iguaçu, o treinador afirmou, em entrevista coletiva, que os laterais Kevin, Gustavo Cascardo e Barrandeguy e os atacantes Rhuan, Lecaros e Davi Araújo estão, definitivamente, fora dos planos do Botafogo.

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- Esses jogadores que não vêm sendo relacionados não fazem parte do planejamento. Estão em disponibilidade para outros clubes contratarem. Vão seguir o caminho deles em outros clubes. Existia cobrança grande por reformulação, está sendo feita em todos os aspectos. Não fazem parte dos nossos projetos, o clube está tentando de todas as formas emprestar e dar sequencia à carreira deles. São bons profissionais, se entregam, mas não estão no planejamento - explicou o treinador.