Chamusca afirma que Botafogo teve domínio em derrota para o Sampaio: 'Deveríamos ter ganho no 1º tempo'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo perdeu a segunda partida seguida na Série B do Brasileirão, mas a visão de Marcelo Chamusca é a de que a equipe merecia um placar melhor. Em entrevista coletiva dada neste sábado, após o duelo no Maranhão, era de que o Alvinegro teve amplo domínio sobre o Sampaio Corrêa.

– No primeiro tempo nós tivemos acima de 60% de posse de bola.. A primeira finalização do Sampaio foi o pênalti, aos 26 minutos. Tivemos o controle total, ficamos muito mais tempo com a bola, trabalhamos mais na área. Acho que o que faltou para o Botafogo foi ter um acabamento melhor, poderíamos ter tomado melhores decisões. Pelo número de finalizações, o primeiro tempo com certeza era pra gente ter saído por um resultado melhor - afirmou.

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O técnico afirmou que não seria loucura se o Botafogo tivesse liquidado a fatura da partida ainda no primeiro tempo. De acordo com Chamusca, o time teve mais volume ofensivo sobre a Bolívia Querida.

– Eu acho que em termos de efetividade nós chutamos 15 e acertamos cinco. E fizemos um gol, é importante frisar isso, nem o árbitro nem o assistente conseguiram ver. Precisamos melhorar, não podemos ter a posse de bola que tivemos e ser pouco assertivo. Deveríamos ter ganho no primeiro tempo. Isso faz toda a diferença para os jogos - completou.MAIS ASPAS DE CHAMUSCA:

Gol não validado de Ronald- A partir dos 9 minutos do segundo tempo acontece o lance que é divisor de águas. A partir daí não tem mais o que relatar. Um erro que compromete totalmente a sequência do jogo e define o resultado.