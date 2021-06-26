Chamusca afirma que Botafogo teve domínio em derrota para o Sampaio: 'Deveríamos ter ganho no 1º tempo'

O Botafogo perdeu a segunda partida seguida na Série B do Brasileirão, mas a visão de Marcelo Chamusca é a de que a equipe merecia um placar melhor. Em entrevista coletiva dada neste sábado, após o duelo no Maranhão, era de que o Alvinegro teve amplo domínio sobre o Sampaio Corrêa.
– No primeiro tempo nós tivemos acima de 60% de posse de bola.. A primeira finalização do Sampaio foi o pênalti, aos 26 minutos. Tivemos o controle total, ficamos muito mais tempo com a bola, trabalhamos mais na área. Acho que o que faltou para o Botafogo foi ter um acabamento melhor, poderíamos ter tomado melhores decisões. Pelo número de finalizações, o primeiro tempo com certeza era pra gente ter saído por um resultado melhor - afirmou.
VEJA A TABELA DA SÉRIE B
O técnico afirmou que não seria loucura se o Botafogo tivesse liquidado a fatura da partida ainda no primeiro tempo. De acordo com Chamusca, o time teve mais volume ofensivo sobre a Bolívia Querida.
– Eu acho que em termos de efetividade nós chutamos 15 e acertamos cinco. E fizemos um gol, é importante frisar isso, nem o árbitro nem o assistente conseguiram ver. Precisamos melhorar, não podemos ter a posse de bola que tivemos e ser pouco assertivo. Deveríamos ter ganho no primeiro tempo. Isso faz toda a diferença para os jogos - completou.MAIS ASPAS DE CHAMUSCA:
Gol não validado de Ronald- A partir dos 9 minutos do segundo tempo acontece o lance que é divisor de águas. A partir daí não tem mais o que relatar. Um erro que compromete totalmente a sequência do jogo e define o resultado.
Erros do Botafogo- O maior pecado, além da gente não ter feito um cabimento mais qualificado, foi a última bola. Cruzamento errado, tomada de bola ruim. Nos cinco minutos nós tivemos uma chance clara que poderia ter mudado o jogo. Faltou acabamento e qualidade nas finalizações. Tivemos uma superioridade que chegou a ser gritante, principalmente no primeiro tempo.