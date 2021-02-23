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Champions League, Premier League e abertura da Libertadores. Saiba onde assistir aos jogos de terça-feira

Atlético de Madrid x Chelsea e Lazio x Bayern de Munique jogam pelas oitavas de final da Champions League. Ainda, a Premier League e Libertadores agitam o restante do dia
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Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 03:00

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 03:00
Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Na terça-feira (23), dois jogos movimentam a rodada de oitavas de final da Champions League. Às 17h, o Bayern de Munique, de Lewandoski, enfrenta a Lazio do artilheiro Immobilie. No mesmo horário, Chelsea e Atlético de Madrid lutam para obter vantagem no confronto que reúne Luis Suárez e Timo Werner.
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Mais cedo, às 15h, o Leeds United, do técnico argentino Marcelo Bielsa, recebe o Southampton pela Premier League. Às 21h30, a Fox Sports transmite o primeiro jogo da Libertadores 2021, entre Liverpool Montevideo-URU e Universidad Catolica-EQU.
VEJA TABELA ATUALIZADA E SIMULE A RETA FINAL DO BRASILEIRÃOConfira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
15h - Leeds United x SouthamptonPremier LeagueOnde assistir: ESPN Brasil
17h - Lazio x Bayern de MuniqueUEFA Champions LeagueOnde assistir: Estádio TNT Sports e Facebook TNT Sports
17h - Atlético de Madrid x ChelseaUEFA Champions LeagueOnde assistir: TNT, Estádio TNT Sports e Facebook TNT Sports
21h30 - Liverpool Montevideo-URU x Universidad Catolica-EQULibertadoresOnde assistir: Fox Sports

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