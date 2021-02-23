Champions League, Premier League e abertura da Libertadores. Saiba onde assistir aos jogos de terça-feira

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Na terça-feira (23), dois jogos movimentam a rodada de oitavas de final da Champions League. Às 17h, o Bayern de Munique, de Lewandoski, enfrenta a Lazio do artilheiro Immobilie. No mesmo horário, Chelsea e Atlético de Madrid lutam para obter vantagem no confronto que reúne Luis Suárez e Timo Werner.

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Mais cedo, às 15h, o Leeds United, do técnico argentino Marcelo Bielsa, recebe o Southampton pela Premier League. Às 21h30, a Fox Sports transmite o primeiro jogo da Libertadores 2021, entre Liverpool Montevideo-URU e Universidad Catolica-EQU.

VEJA TABELA ATUALIZADA E SIMULE A RETA FINAL DO BRASILEIRÃOConfira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

15h - Leeds United x SouthamptonPremier LeagueOnde assistir: ESPN Brasil

17h - Lazio x Bayern de MuniqueUEFA Champions LeagueOnde assistir: Estádio TNT Sports e Facebook TNT Sports

17h - Atlético de Madrid x ChelseaUEFA Champions LeagueOnde assistir: TNT, Estádio TNT Sports e Facebook TNT Sports