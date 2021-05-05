Champions League, Libertadores, Copa Sul-Americana... saiba onde assistir aos jogos de quarta-feira

A quarta-feira (5) de futebol será agitada pelas competições ao longo do mundo. O Chelsea recebe o o Real Madrid, às 16h, para o segundo jogo da semifinal da Champions League de 2021. A transmissão é do canal TNT Sports.
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O São Paulo entra em campo pela Libertadores às 19h (de Brasília), contra o Racing, na Argentina, com transmissão da Fox Sports. Mais tarde, às 21h, o Internacional recebe o Olimpia. Pela Copa Sul-Americana, às 19h15, o Ceará visita o Bolívar, e o Red Bull Bragantino recebe o Talleres às 21h30 na Conmebol TV.
VEJA A CLASSIFICAÇÃO DE TODOS OS GRUPOS DA LIBERTADORESConfira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
16h - Chelsea x Real MadridChampions LeagueOnde assistir: TNT, Facebook TNT Sports e Estádio TNT Sports
17h - Sergipe x ConfiançaCampeonato SergipanoOnde assistir: Record (SE)
17h15 - Sporting x Paços de FerreiraPrimeira LigaOnde assistir: ESPN 2
18h45 - Salgueiro x Vera CruzCampeonato PernambucanoOnde assistir: Sportv
19h - Racing x São PauloCopa LibertadoresOnde assistir: Fox Sports
19h - Independiente del Valle x UniversitarioCopa LibertadoresOnde assistir: Conmebol TV
19h15 - Huachipato x Rosário CentralCopa Sul-AmericanaOnde assistir: Conmebol TV
19h15 - Montevideo City Torque x Guabirá MonteroCopa Sul-AmericanaOnde assistir: Conmebol TV
19h15 - Bolívar x CearáCopa Sul-AmericanaOnde assistir: Conmebol TV
21h - Ponte Preta x GuaraniCampeonato PaulistaOnde assistir: Sportv
21h - Internacional x OlimpiaCopa LibertadoresOnde assistir: Fox Sports e Facebook
21h - Rentistas x Sporting CrystalCopa LibertadoresOnde assistir: Conmebol TV
21h30 - Red Bull Bragantino x TalleresCopa Sul-AmericanaOnde assistir: Conmebol TV
21h30 - Deportes Tolima x EmelecCopa Sul-AmericanaOnde assistir: Conmebol TV
23h - Universidad Católica x NacionalCopa LibertadoresOnde assistir: Fox Sports