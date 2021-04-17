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futebol

Chamou a responsa! Taison assume a camisa 10 do Inter

Número não era utilizado no Colorado desde a saída do ídolo D'Alessandro...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 13:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2021 às 13:36
Crédito: Reprodução
A volta do atacante Taison animou a torcida do Internacional para a disputa da temporada 2021. Após 11 anos longe do Beira-Rio, o atleta é uma das esperanças para que o clube reviva os bons momentos.
+ Goretzka, Haaland, Ansu Fati… Os 30 jogadores que mais se valorizaram na temporada
Animado com o retorno, Taison fez um pedido e vai utilizar a camisa 10, que estava sem dono após a saída de Andrés D’Alessandro.
A atitude foi vista com bons olhos por todos no Inter, já que ele é uma forma do atleta chamar a responsabilidade e assumir papel de protagonista.
No Internacional, Taison será uma das armas para a Libertadores, torneio onde o clube vai iniciar a sua busca pelo tricampeonato.

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