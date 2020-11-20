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futebol

Chamadas de vídeo e contato diário: como Ramón Díaz acompanha o Botafogo de longe

Ainda se recuperando de uma cirurgia, treinador do Alvinegro tem conversas recorrentes com membros da comissão técnica e pede detalhes de atividades e treinamentos...

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 nov 2020 às 06:00
Crédito: Gabriel Baron/Botafogo
Ramón Díaz não está presente fisicamente, mas sabe tudo o que está acontecendo no dia a dia do Botafogo. O treinador, que ainda se recupera de uma cirurgia realizada na última semana, tem contato com relatórios diários e conversa de forma recorrente com a comissão técnica do Alvinegro.
O procedimento cirúrgico do comandante foi um sucesso e Ramón precisa descansar por, ao menos, mais cinco dias antes de retornar ao Brasil. Ele está com a família em Assunção, no Paraguai. Durante este período, Emiliano Diaz, filho e auxiliar-técnico, vem comandando a equipe à beira do campo e ditando o ritmo dos treinamentos.
Enquanto está longe, Ramón tem conversas diárias com os membros da comissão técnica. Emiliano Díaz, Osmar Ferreyra e Jorge Pidal fazem relatórios diários com o argentino por meio de chamadas de vídeo. Damián Paz e Juan Nicolás Romanazzi, analistas de desempenho, também participam das conversas, sempre com o aval da equipe do Botafogo.
Todos os detalhes dos treinamentos são catalogados em documentos e programas e, ao final do dia, repassados para Ramón Díaz. Imagens de atividades também são mostradas para o treinador, que dá um feedback e sugestões de novos exercícios e comandos de ajustes.
- Ele (Ramón) está terminando o tratamento antes de vir (para o Brasil). Nós passamos todo o treinamento. Ficamos em vídeo chamada constantemente porque ele está em casa, está com a família. A informação é constante, treinamento, partida... Já são oito trabalhando juntos, eu sei tudo que ele quer e pretende. Queremos que ele se recupere rápido, esse é o mais importante - afirmou Emiliano, em entrevista à "BotafogoTV".

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