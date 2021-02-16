Cesco mira primeiro jogo no profissional da Chape: 'Meu sonho é estrear'

Crédito: Divulgação/Instagram Cesco

O zagueiro João Vitor Cesco passou no último sábado pelo trote de 'batismo' e teve o cabelo raspado por ter chegado ao profissional. Integrado ao time principal, o jogador vive a expectativa de fazer a estreia no domingo que vem na Recopa Catarinense contra o Joinville, às 16h.

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Há quase quatro meses na Chape, Cesco assinou em janeiro passado a renovação de contrato com o clube até dezembro de 2023. Antes de chegar no profissional, ele fez 10 jogos da equipe (sendo nove como titular) no Campeonato Brasileiro Sub-20 e somou 839 minutos em campo.

'Minha adaptação ao grupo está muito boa. De treino em treino sempre evoluindo e é muito bom chegar ao profissional para amadurecer e aos poucos vou estar bem entrosado. Meu sonho é estrear o mais rápido possível. Passar por esse trote como profissional é uma felicidade imensa. Você sabe que está próximo dos atletas do time principal. É o sonho de todo menino da base subir e estar ali com eles. Uma sensação muito boa e de bastante felicidade', comentou Cesco.

Após a Recopa Catarinense, a Chapecoense tem a estreia no estadual no dia 25 deste mês diante do Concórdia fora de casa. Cesco avaliou como vem sendo a preparação na pré-temporada nas últimas semanas.