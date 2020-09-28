César treina e fica à disposição do Flamengo para jogo contra o Del Valle

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Dando início à preparação para o jogo contra o Independiente Del Valle (EQU), o elenco do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu nesta tarde. Além da bateria de exames para Covid-19, que gera grande expectativa no clube, as atenções também estão voltadas para o departamento médico. Após ficar de fora da partida contra o Palmeiras, preservado, César participou da atividade e está à disposição do auxiliar Jordi Guerrero, que comandará o time na quarta.

Os titulares no empate com o Palmeiras, em São Paulo, fizeram um trabalho regenerativo. Os demais foram a campo e tiveram a companhia de Gabriel Barbosa, em recuperação de lesão na coxa direita. O atacante foi a campo e pode voltar a atuar após desfalcar o Rubro-Negro em duas partidas. No gol, a tendência é de que César recupere a condição de titular caso Diego Alves siga fora (em recuperação de lesão no ombro esquerdo), apesar da atuação de destaque que Hugo Souza teve diante do Palmeiras, em sua estreia.