César treina e fica à disposição do Flamengo para jogo contra o Del Valle

Dando início à preparação para o jogo contra o Independiente Del Valle (EQU), o elenco do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu nesta tarde. Além da bateria de exames para Covid-19, que gera grande expectativa no clube, as atenções também estão voltadas para o departamento médico. Após ficar de fora da partida contra o Palmeiras, preservado, César participou da atividade e está à disposição do auxiliar Jordi Guerrero, que comandará o time na quarta.
Os titulares no empate com o Palmeiras, em São Paulo, fizeram um trabalho regenerativo. Os demais foram a campo e tiveram a companhia de Gabriel Barbosa, em recuperação de lesão na coxa direita. O atacante foi a campo e pode voltar a atuar após desfalcar o Rubro-Negro em duas partidas. No gol, a tendência é de que César recupere a condição de titular caso Diego Alves siga fora (em recuperação de lesão no ombro esquerdo), apesar da atuação de destaque que Hugo Souza teve diante do Palmeiras, em sua estreia.
Na linha, as dúvidas são muitas uma vez que o clube ainda aguarda os resultados da bateria de exames realizadas nesta segunda-feira. Atualmente, são 16 jogadores infectados pela Covid-19, sendo que 11 já estão vetados da partida de quarta-feira. Isla, Matheuzinho, Filipe Luís, Diego, Bruno Henrique, Vitinho e Michael, caso tenham resultados negativos, podem ficar à disposição.