César atuará pela quinta vez em 2020; do outro lado, Muralha será desfalque

Crédito: A. Vidal/CRF

Em turbulência devido ao início desastroso do trabalho de Domènec Torrent, o Flamengo irá à capital do Paraná nas próximas horas, visando o jogo contra o Coritiba, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. E o catalão já estará ciente de um contratempo para escalar a equipe: Diego Alves cumprirá suspensão automática, por ter sido expulso na derrota da última noite, para o Atlético-GO.

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César será o substituto na meta rubro-negro. O próximo duelo do Fla será o quinto jogo do camisa 37 nesta temporada. Além de ter sido acionado contra o Dragão, com o confronto já na reta final e decidido a favor dos goianos, ele atuou em outras três partidas no Carioca-2020: contra Boavista, Cabofriense e da Portuguesa.Em todas as ocasiões, César, de 28 anos, viu o Flamengo sagrar-se vencedor. Os placares foram 2 a 1, duas vezes, e 4 a 1. Entre idas (por empréstimos) e vindas, está na equipe profissional do clube desde 2011 e, agora, terá a missão de evitar o revés de um pressionado time.

Alvo de críticas quando esteve no Rio, Muralha tem contrato com o Fla até o dia 31 de dezembro deste ano. Ao todo, soma 49 partidas pelo Coxa, com 21 gols sofridos. Wilson seguirá na meta do time comandado por Eduardo Barroca.