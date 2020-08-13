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futebol

César atuará pela quinta vez em 2020; do outro lado, Muralha será desfalque

Goleiro de 28 anos entrará na vaga de Diego Alves, expulso na última quarta, para o jogo deste sábado, contra o Coritiba, que não terá Alex Muralha, cedido pelo Fla, à disposição...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 15:48

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 15:48

Crédito: A. Vidal/CRF
Em turbulência devido ao início desastroso do trabalho de Domènec Torrent, o Flamengo irá à capital do Paraná nas próximas horas, visando o jogo contra o Coritiba, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. E o catalão já estará ciente de um contratempo para escalar a equipe: Diego Alves cumprirá suspensão automática, por ter sido expulso na derrota da última noite, para o Atlético-GO.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
César será o substituto na meta rubro-negro. O próximo duelo do Fla será o quinto jogo do camisa 37 nesta temporada. Além de ter sido acionado contra o Dragão, com o confronto já na reta final e decidido a favor dos goianos, ele atuou em outras três partidas no Carioca-2020: contra Boavista, Cabofriense e da Portuguesa.Em todas as ocasiões, César, de 28 anos, viu o Flamengo sagrar-se vencedor. Os placares foram 2 a 1, duas vezes, e 4 a 1. Entre idas (por empréstimos) e vindas, está na equipe profissional do clube desde 2011 e, agora, terá a missão de evitar o revés de um pressionado time.
Alvo de críticas quando esteve no Rio, Muralha tem contrato com o Fla até o dia 31 de dezembro deste ano. Ao todo, soma 49 partidas pelo Coxa, com 21 gols sofridos. Wilson seguirá na meta do time comandado por Eduardo Barroca.
Pela terceira rodada, o jogo será realizado às 19h30 deste sábado, no Estádio Couto Pereira. Neste momento, o Flamengo é o lanterna do Brasileirão, zerado na pontuação, assim como o Coritiba, na 18ª colocação.

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