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futebol

Cerutti é anunciado como novo reforço do Coritiba

Argentino estava no San Lorenzo e fica por empréstimo no Coxa até 2021...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 15:35

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 15:35

Crédito: Divulgação/Coritiba
Após o revés contra o Fluminense, o técnico Jorginho pediu reforços publicamente aos diretores e foi atendido. Após a chegada de Ricardo Oliveira, o Coxa oficializou a contratação de Ezequiel Cerutti, que estava no San Lorenzo.Aos 28 anos, o atleta desembarca no Couto Pereira com o objetivo de dar mais experiência e principalmente qualidade ao time paranaense.
‘É um futebol com muita técnica, com grandes jogadores, creio que todas as equipes têm muito bons jogadores. É um campeonato longo e muito parelho. Acredito que todos os times jogam bem, e tenho muita vontade de poder jogar e mostrar o que sei fazer com a camisa do Coritiba’, disse ele, em entrevista ao site do Coxa.
Apesar da confirmação do reforço, o Coritiba vai esperar Cerutti mais um pouco. Devido as questões burocráticas em relação ao visto de trabalho, o atleta não está liberado para entrar em campo.
Cerutti
Contratado para dar mais poder ofensivo ao Coxa, Cerutti disputou seis jogos em sua segunda passagem pelo San Lorenzo e não marcou nenhum gol.

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