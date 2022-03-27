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Cerca de 150 torcedores de organizadas do Fluminense são detidos antes de clássico contra o Botafogo

Polícia Militar fez a detenção de 150 torcedores do Tricolor que estavam tentando invadir acesso do Botafogo; artefatos explosivos foram apreendidos...
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Publicado em 

27 mar 2022 às 16:00

Publicado em 27 de Março de 2022 às 16:00

Horas antes da semifinal do Carioca, entre Fluminense e Botafogo no Maracanã, 150 torcedores organizados do Tricolor foram detidos pela Polícia Militar. Os policiais do BEPE informaram que pessoas de diferentes torcidas do clube estavam indo em direção ao acesso destinado aos botafoguenses. Na ação, também foram apreendidos uma granada caseira, um soco inglês, entre outros artefatos e drogas.No Twitter da PMERJ, a entidade publicou uma nota descrevendo o ocorrido:
"150 torcedores de diferentes torcidas organizadas do @FluminenseFC foram detidos por policiais do #BEPE neste domingo. Eles estavam indo em direção ao acesso destinado aos torcedores do clube do @Botafogo, no #Maracanã. A ação também resultou na apreensão de cocaína, granada caseira, balaclava, rojões, dichavadores de drogas, seda para o consumo de entorpecente, protetores bucais de lutadores e de um soco inglês. A ocorrência está em andamento no juizado especial do torcedor."
> Veja e simule a tabela do Carioca
Crédito: TorcedoresdoFluminenseforamdetidosportentarememboscarbotafoguenses(Divulgação/@pmerj

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