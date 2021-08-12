Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • CEO do Botafogo fala sobre o gramado do Nilton Santos e acordo com painel de led: 'Bem avançado'
futebol

CEO do Botafogo fala sobre o gramado do Nilton Santos e acordo com painel de led: 'Bem avançado'

Jorge Braga frisou a importância de explorar a publicidade do Estádio Nilton Santos e admitiu que trocar o fornecedor que trata da grama é uma possibilidade...

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 19:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 ago 2021 às 19:45
Crédito: Reprodução/Botafogo TV
Na live especial do aniversário de 117 anos do Botafogo, o CEO do clube, Jorge Braga, e o diretor de negócios, Lênin Franco, responderam perguntas feitas pelos torcedores. Dentre elas, foi levantada a preocupação pelas condições do gramado do Estádio Nilton Santos. Jorge Braga destacou que "ninguém está satisfeito" com as condições atuais e revelou que trocar de fornecedor pode ser uma possibilidade.
>CEO apresenta números dos primeiros meses da gestão Durcesio no Botafogo- Ninguém está satisfeito com o gramado do Nilton Santos. Se pudéssemos, faríamos um campo novo. Infelizmente a gente não tem condições disso, mas temos cobrado duramente o fornecedor que trata da grama e, como a gente tem feito com todos os outros fornecedores, exigir fazer mais com menos.
- Essa é a filosofia da gente de gestão e, também, a gente demanda isso do nosso parceiro. Se esse conjunto de ações que nos foram prometidas não forem resolvidas, eventualmente até a substituição do fornecedor é uma opção. Então, estamos trabalhando, temos recursos muito limitados, mas não estamos satisfeitos com o campo e vamos trabalhar para melhorar.
Jorge Braga também falou sobre explorar a publicidade no Nilton Santos. Ele destacou que rentabilizar o estádio é, sim, uma preocupação e revelou que o acordo para a colocação do painel de led já está "bem avançado".
> Veja a tabela da Série B
- Agora, queria responder uma pergunta que eu recebo muito: "ah, e o naming rights, quando é que vem?". A gente tem conversado exaustivamente com todos os parceiros do mercado. Qualquer grande investimento desse tipo, painéis de led, naming rights, rentabilização, ele tem a ver com prazo de período que esse parceiro pode usar o estádio. Hoje, nós temos só mais dez anos de prazo de concessão no Nilton Santos e a gente está trabalhando junto com a prefeitura para poder ampliar esse prazo.
- É a ampliação do prazo que permite o retorno dos investidores e destravam todas essas iniciativas. Então, estamos trabalhando duro, tem dívidas relacionadas, problemas jurídicos, mas em breve a gente vai ter muito boas notícias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia
Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados