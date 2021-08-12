CEO do Botafogo fala sobre o gramado do Nilton Santos e acordo com painel de led: 'Bem avançado'

Crédito: Reprodução/Botafogo TV

Na live especial do aniversário de 117 anos do Botafogo, o CEO do clube, Jorge Braga, e o diretor de negócios, Lênin Franco, responderam perguntas feitas pelos torcedores. Dentre elas, foi levantada a preocupação pelas condições do gramado do Estádio Nilton Santos. Jorge Braga destacou que "ninguém está satisfeito" com as condições atuais e revelou que trocar de fornecedor pode ser uma possibilidade.

>CEO apresenta números dos primeiros meses da gestão Durcesio no Botafogo- Ninguém está satisfeito com o gramado do Nilton Santos. Se pudéssemos, faríamos um campo novo. Infelizmente a gente não tem condições disso, mas temos cobrado duramente o fornecedor que trata da grama e, como a gente tem feito com todos os outros fornecedores, exigir fazer mais com menos.

- Essa é a filosofia da gente de gestão e, também, a gente demanda isso do nosso parceiro. Se esse conjunto de ações que nos foram prometidas não forem resolvidas, eventualmente até a substituição do fornecedor é uma opção. Então, estamos trabalhando, temos recursos muito limitados, mas não estamos satisfeitos com o campo e vamos trabalhar para melhorar.

Jorge Braga também falou sobre explorar a publicidade no Nilton Santos. Ele destacou que rentabilizar o estádio é, sim, uma preocupação e revelou que o acordo para a colocação do painel de led já está "bem avançado".

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- Agora, queria responder uma pergunta que eu recebo muito: "ah, e o naming rights, quando é que vem?". A gente tem conversado exaustivamente com todos os parceiros do mercado. Qualquer grande investimento desse tipo, painéis de led, naming rights, rentabilização, ele tem a ver com prazo de período que esse parceiro pode usar o estádio. Hoje, nós temos só mais dez anos de prazo de concessão no Nilton Santos e a gente está trabalhando junto com a prefeitura para poder ampliar esse prazo.