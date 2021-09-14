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CEO do Botafogo é chamado para palestrar em evento de Executivos de futebol e fala sobre S/A e gestão

Jorge Braga foi convidado ao 42º evento da ABEX (Associação Brasileira dos Executivos de Futebol) para abordar o papel do CEO em um clube de futebol...

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 21:20

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2021 às 21:20
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Jorge Braga está em foco. O CEO do Botafogo participou, na noite desta segunda-feira, do 42º evento da ABEX (Associação Brasileira dos Executivos de Futebol), realizado de forma virtual, e debateu sobre a presença de executivos e economistas no dia a dia de clubes de futebol.
+ CEO do Botafogo prevê melhora no orçamento do clube
O profissional do Alvinegro foi o segundo a discursar. Entre os assuntos abordados, estiveram a visão de uma pessoa "fora do dia a dia" sobre futebol, alternativas de investimento em um clube com dificuldades financeiras, S/A, gestores e contribuições para a indústria, entre outros.A ABEX organiza um evento restrito a executivos. Jorge Braga foi convidado a palestrar e falar sobre a primeira experiência em um clube de futebol. Além deles, profissionais de Náutico, Fortaleza e do STJD também participaram dos debates oferecidos.
A instituição realiza eventos trimestrais com as principais personalidades da Profissão e do Futebol Brasileiro. Jorge Braga viu a oportunidade como uma chance de ter ainda mais contato com pessoas envolvidas com futebol e mais dirigentes de outros clubes.

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