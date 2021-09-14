CEO do Botafogo é chamado para palestrar em evento de Executivos de futebol e fala sobre S/A e gestão

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Jorge Braga está em foco. O CEO do Botafogo participou, na noite desta segunda-feira, do 42º evento da ABEX (Associação Brasileira dos Executivos de Futebol), realizado de forma virtual, e debateu sobre a presença de executivos e economistas no dia a dia de clubes de futebol.

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O profissional do Alvinegro foi o segundo a discursar. Entre os assuntos abordados, estiveram a visão de uma pessoa "fora do dia a dia" sobre futebol, alternativas de investimento em um clube com dificuldades financeiras, S/A, gestores e contribuições para a indústria, entre outros.A ABEX organiza um evento restrito a executivos. Jorge Braga foi convidado a palestrar e falar sobre a primeira experiência em um clube de futebol. Além deles, profissionais de Náutico, Fortaleza e do STJD também participaram dos debates oferecidos.