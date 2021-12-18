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CEO da XP anuncia negociação de investidores para o Botafogo

Em postagem no Linkedin neste sábado (18), José Berenguer mostra otimismo em 'transformar a história do futebol nacional'. Diretor exalta compra do Cruzeiro...
LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2021 às 18:06

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 18:06

O Botafogo pode dar um grande passo para se tornar S/A. Em postagem divulgada no seu perfil no Linkedin, o CEO da XP, José Berenguer, adiantou que busca investidores para o Alvinegro. O diretor executivo fez a revelação ao celebrar o fato do ex-jogador Ronaldo adquirir o Cruzeiro.- Não tenho dúvida que começamos hoje a transformar a história do futebol nacional. O Cruzeiro é só o primeiro. Muitas outras negociações semelhantes envolvendo os clubes brasileiros estão por vir. O Botafogo será o próximo, também assessorado pelo nosso Investment Banking - afirmou.
A transformação em Sociedade Anônima foi aprovada em Assembleia do Conselho Deliberativo em 2019. O Botafogo confirmou seu acordo com a XP com o intuito para investidores em outubro. De acordo com "O Globo", em 12 de dezembro, a empresa anunciou que iria anunciar em 30 dias os compradores da equipe celeste e do Alvinegro.
VEJA NA ÍNTEGRA A DECLARAÇÃO DO CEO DA XP
"Geralmente não venho aqui no Linkedin aos sábados, mas o momento é especial e merece ser celebrado. Acabamos de anunciar o acordo entre o Cruzeiro Esporte Clube e o Ronaldo, que irá investir R$ 400 milhões na Sociedade Anônima de Futebol (SAF) criada pelo clube.
Não tenho dúvida que começamos hoje a transformar a história do futebol nacional. O Cruzeiro é só o primeiro. Muitas outras negociações semelhantes envolvendo os clubes brasileiros estão por vir. O Botafogo será o próximo, também assessorado pelo nosso Investment Banking.
Teremos times mais fortes e uma liga nacional ainda mais pujante. O futebol brasileiro nunca mais será o mesmo e sinto-me extremamente feliz por ver a XP capitaneando esse processo."
Crédito: 'Teremostimesmaisforteseumaliganacionalmaispujante',dizBerenguer(Foto:Divulgação/TwitterdoBotafogo

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