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CEO apresenta números dos primeiros meses da gestão Durcesio no Botafogo a Conselheiros e sócios

Jorge Braga mostrou, por meio de uma reunião virtual com o Conselho Deliberativo, dados dos primeiros seis meses do novo presidente no Alvinegro...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 14:33

LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2021 às 14:33
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
A diretoria do Botafogo apresentou números e estatísticas dos seis primeiros meses da gestão do presidente Durcesio Mello. O CEO Jorge Braga mostrou, em reunião virtual realizada na última quinta-feira, dados e um balanço dos 180 dias - ou seis meses - do mandatário no Alvinegro ao Conselho Deliberativo.
+ Botafogo revisa aluguéis das lojas do shopping e inicia ações que podem gerar até R$ 1 milhão em receitas
O LANCE! teve acesso ao documento que foi colocado na reunião com os conselheiros, que passou números sobre questões administrativas, financeiras, esportivas, institucionais e no sentido de negócios.
Sócios do clube receberam o documento com prioridade por meio da plataforma do "Camisa 7", nova programa de associados do clube de General Severiano.
Durcesio e Jorge Braga destacaram, primeiramente, a "profissionalização do clube" a partir da chegada do próprio CEO e do diretor de futebol. Também foi citada uma "reestruturação geral" da área administrativa e financeira, com a divulgação de um balanço financeiro sem ressalvas e a criação de um Plano de Metas visando a reestruturação econômico-financeira.
Também chamou a atenção que o documento colocou que o Botafogo terá uma previsão orçamentária de R$ 3 milhões caso consiga o acesso à Série A do Brasileirão. Jorge Braga também citou que agora a equipe - tanto futebol quanto diretoria - ficam concentradas no Nilton Santos, liberando a sede de General Severiano.FUTEBOL​Nas questões que envolvem diretamente as quatro linhas, os destaques do documento são que Jorge Braga tem reuniões periódicas com Eduardo Freeland, diretor de futebol do clube, para falar sobre a equipe e resultados.
No sentido de salários, o documento afirma que a folha salarial do elenco diminuiu em relação à temporada passada. O time do último Brasileirão ganhava R$ 4 milhões por mês (contando direitos de imagem). Atualmente, o valor é de R$ 2,5 milhões, o que representa uma redução de 36%.

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