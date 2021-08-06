CEO apresenta números dos primeiros meses da gestão Durcesio no Botafogo a Conselheiros e sócios

A diretoria do Botafogo apresentou números e estatísticas dos seis primeiros meses da gestão do presidente Durcesio Mello. O CEO Jorge Braga mostrou, em reunião virtual realizada na última quinta-feira, dados e um balanço dos 180 dias - ou seis meses - do mandatário no Alvinegro ao Conselho Deliberativo.
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O LANCE! teve acesso ao documento que foi colocado na reunião com os conselheiros, que passou números sobre questões administrativas, financeiras, esportivas, institucionais e no sentido de negócios.
Sócios do clube receberam o documento com prioridade por meio da plataforma do "Camisa 7", nova programa de associados do clube de General Severiano.
Durcesio e Jorge Braga destacaram, primeiramente, a "profissionalização do clube" a partir da chegada do próprio CEO e do diretor de futebol. Também foi citada uma "reestruturação geral" da área administrativa e financeira, com a divulgação de um balanço financeiro sem ressalvas e a criação de um Plano de Metas visando a reestruturação econômico-financeira.
Também chamou a atenção que o documento colocou que o Botafogo terá uma previsão orçamentária de R$ 3 milhões caso consiga o acesso à Série A do Brasileirão. Jorge Braga também citou que agora a equipe - tanto futebol quanto diretoria - ficam concentradas no Nilton Santos, liberando a sede de General Severiano.FUTEBOLNas questões que envolvem diretamente as quatro linhas, os destaques do documento são que Jorge Braga tem reuniões periódicas com Eduardo Freeland, diretor de futebol do clube, para falar sobre a equipe e resultados.
No sentido de salários, o documento afirma que a folha salarial do elenco diminuiu em relação à temporada passada. O time do último Brasileirão ganhava R$ 4 milhões por mês (contando direitos de imagem). Atualmente, o valor é de R$ 2,5 milhões, o que representa uma redução de 36%.