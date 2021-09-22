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futebol

Centroavante do Real Madrid busca novo rumo na carreira

Jovic chegou ao clube merengue com grandes expectativas em 2019, mas não convenceu Zinedine Zidane e também não tem oportunidades com Carlo Ancelotti...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 10:45

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2021 às 10:45
Crédito: AFP
O centroavane Luka Jovic planeja uma saída do Real Madrid em busca de um novo rumo na carreira, segundo o portal "Eurosport". O Arsenal e o West Ham, ambos os clubes da Premier League, já demonstraram interesse no atacante no passado e são tratados como possíveis destinos para o sérvio.Por outro lado, Jovic tem como prioridades retornar à Bundesliga, onde já fez sucesso com a camisa do Frankfurt, apesar de uma passagem apagada na última temporada em que esteve emprestado pelo Real Madrid, mas marcou apenas quatro gols em 18 partidas. O atacante também não descarta uma experiência na Itália caso chegue uma oferta atraente.
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Em 2019, o sérvio foi contratado pelo clube merengue após anotar 27 tentos em 2018/2019 com a camisa do Frankfurt. No entanto, o jovem de 23 anos marcou apenas dois gols com a camisa da equipe espanhola e não conseguiu convencer o técnico Zidane nem Carlo Ancelotti de que pode seguir tendo um papel no elenco.
O comandante italiano está satisfeito com a parceria que vem fazendo sucesso entre Benzema e Vinícius Júnior, além de ter Rodrygo, Hazard, Bale e Asensio como opções no sistema ofensivo. Enquanto isso, Jovic tem contrato até 2025, mas busca uma saída definitiva no próximo ano.

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