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Centroavante assina com a Roma e Corinthians mantém percentual de 30% em uma futura venda

Ex-base do Timão, João Gabriel Cesco assinou com o clube italiano até 2025...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 16:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2021 às 16:22
Crédito: Divulgação/Arquivo Pessoal
O Corinthians vai ter direito a 30% em uma futura venda do centroavante João Gabriel Cesco, que assinou contrato na última sexta-feira para vestir a camisa do sub-17 da Roma. Ele, que estava no Timão até o último mês, e também tem passagem pela base do Palmeiras, comemorou o novo desafio na carreira.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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- Muito feliz em assinar com a Roma, não consigo nem descrever o tamanho da minha felicidade, um time com muitas histórias e conquistas. Vou dar sempre meu melhor. Muitos aprendizados e títulos em ambos os clubes (Palmeiras e Corinthians). Agregou muito para chegar onde cheguei hoje - disse João Gabriel, que foi três vezes campeão paulista pelo Palmeiras antes de chegar no Timão.
Na Roma, o contrato de João Gabriel vai até 2025. O empresário do garoto, João Paulo Marangon, irmão do ex-goleiro Doni, destacou as qualidades do atleta.
- É uma alegria ver João Gabriel assinar com este grande clube. Ele é muito talentoso, além de um menino de muito caráter. Com certeza vai aprender bastante no futebol italiano e vai se desenvolver, principalmente taticamente. Hoje são quatro atletas nossos na Roma vestindo essa camisa que meu irmão teve uma linda história (entre 2005/06 e 2010/11) e eu também tive uma passagem muito feliz pela base do clube. É sempre uma honra e satisfação poder ajudar o clube e os nossos jogadores - finalizou Marangon.
Para o Corinthians, a manutenção do percentual tem a ver com a possível valorização do jovem jogador atuando no futebol europeu nos próximos anos.

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