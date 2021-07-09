Ceni tem início de Brasileiro pior do que o de Dome pelo Flamengo na temporada passada; veja números

O Flamengo não vive uma base fase dentro do Campeonato Brasileiro, e, após a segunda derrota consecutiva na competição, ocorrida para o Atlético-MG, na última noite, a pressão em Rogério Ceni acentuou. O aproveitamento é inferior ao de Domènec Torrent com o mesmo recorte de oito jogos - já que o Rubro-Negro está com dois jogos a menos na atual edição.Os números são, em geral, similares, sendo que o time de Ceni deixa mais a desejar em relação ao aproveitamento: tem 50%, contra 58% do de Dome no mesmo período. Na ocasião, o Fla somou 14 pontos, enquanto o atual possui 12, com quatro vitórias e quatro derrotas.
Veja outros números - via site Sofascore - nos oito primeiros jogos do Brasileiro.
Domènec Torrent - Rogério CeniApv: 58.3% - 50%Gols pró: 11 - 10Gols sofridos: 10 - 8Grandes chances (conversão): 25 (28%) - 17 (29%)Gran. chances cedidas: 11 - 9Chutes para ir às redes: 8.1 - 10.2Chutes para sofrer gol: 6.8 - 8.0 + Veja a tabela do Brasileirão
Com a necessidade de engrenar e brigar pelo topo, o Flamengo ocupa a 11ª posição no Brasileirão. Na próxima rodada, a equipe receber a Chapecoense no Maracanã em busca de recuperação. A partida será no domingo, às 18h15 (de Brasília), e é válida pela 11ª rodada da competição.