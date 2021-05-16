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Ceni lamenta chances perdidas pelo Flamengo na decisão e critica arbitragem: 'O cara estragou o jogo'

Treinador classificou o empate com o Fluminense como 'ruim' e explicou a queda de rendimento no segundo tempo...

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 23:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2021 às 23:58
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O primeiro Fla-Flu da final do Campeonato Carioca terminou empatado por 1 a 1. Gabigol abriu o placar de pênalti, na primeira etapa, e Abel Hernández deixou tudo igual, no segundo tempo. Após o fim da partida, Rogério Ceni classificou o resultado como 'ruim' e lamentou as chances perdidas pelo Rubro-Negro durante os 90 minutos.
+ ATUAÇÕES: Gabigol deixa sua marca, Gerson volta bem, mas Bruno Henrique destoa em empate do Flamengo- Resultado ruim, porque tivemos a chance de fazer o segundo e terceiro gol. Criamos situações de um contra um, cara a cara com o goleiro... Infelizmente, não entrou. Como aconteceu em outros jogos, nós tivemos o domínio, criamos situações, não conseguimos converter e, no final, o Fluminense consegue fazer o seu gol. Ainda oferecemos uma oportunidade para o Fluminense virar. Tivemos a maior parte do jogo sob controle. Infelizmente, não definimos.
O Flamengo dominou as ações do primeiro tempo e poderia ter levado uma vantagem maior para o intervalo. Na etapa final, a equipe baixou o ritmo e viu o Fluminense equilibrar a partida. Para Rogério Ceni, essa queda de rendimento se passa pelas chances perdidas e pela atuação da arbitragem.
- Se a bola entra na primeira e na segunda, talvez com mais facilidade, você conseguiria fazer os gols. Quando não entrar, você começa a ter cruzamento na área e um juiz que picota o jogo todo. O cara estragou o jogo. Eu não falei nenhuma vez de arbitragem no Carioca, mas o de hoje dava uma falta a cada cinco metros. Deve ter sido o recorde. Ele mata o jogo e não deixa dar ritmo. Uma arbitragem desastrosa, que favorece o que o adversário tem de melhor, que são as bolas lançadas na área.
+ Filipe Luís critica árbitro de Fla-Flu: 'Toda hora quer parar, queremos a bola rolando'
Fluminense e Flamengo decidem o título do Campeonato Carioca de 2021 no próximo sábado, às 21h05, novamente no Maracanã. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

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