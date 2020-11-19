Rogério Ceni identifica lado mental como maior problema do Flamengo

Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz não concorda com a opinião de Ceni Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

No confronto pelas quartas de final da Copa do Brasil, o São Paulo eliminou o Flamengo com um placar agregado de 5 a 1. Os jogos de ida, no Maracanã, e de volta, no Morumbi, apresentaram um cenário similar: domínio do time de Rogério Ceni nas etapas iniciais, e, após o intervalo, gols do Tricolor logo nos primeiros minutos. Então, o lado psicológico pesou na avaliação do treinador do Flamengo, que identificou que o "maior problema está na cabeça" do grupo.

As palavras de Rogério Ceni, que assumiu o comando do Flamengo há 10 dias, entram em "choque" com o que foi dito pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz. No dia 5 de novembro, quando Domènec Torrent ainda era o técnico do Rubro-Negro, o dirigente rechaçou a necessidade de ter um psicólogo à disposição do elenco profissional, ressaltando os êxitos alcançados pelo clube sem esse profissional no departamento desde o primeiro trimestre de 2019.Mesmo com este problema e os diversos desfalques, Rogério Ceni mantém a confiança na recuperação do grupo, inclusive na próxima terça-feira, quando enfrenta o Racing, na Argentina, pela ida das oitavas de final da Libertadores.

- Não só tem como recuperar o elenco para a Libertadores, como faremos. Mas o maior problema está na cabeça. Precisamos recuperar isso. Sofremos dois gols parecidos e o time sente muito - comentou Ceni após o 3 a 0 no Morumbi.

O Flamengo afastou Alberto Figueiras do departamento de futebol no primeiro trimestre de 2019, e, desde então, o elenco profissional não tem um psicólogo à disposição no dia a dia do Ninho do Urubu. Entre junho de 2019 e junho de 2020, com a chegada de Jorge Jesus e sua comissão técnica, Evandro Motta (mental coach que acompanha o Mister há anos) foi o responsável por trabalhar o lado mental da equipe do Mister, mas não é formado em psicologia.Evandro Motta deixou o clube junto com Jorge Jesus, e nenhum profissional chegou ao Flamengo para exercer sua função ou a de um psicólogo, por exemplo.

Em entrevista recente, no Ninho do Urubu no dia 5 de novembro, o vice-presidente Marcos Braz respondeu foi questionado sobre o assunto, e reforçou o entendimento que, até duas semanas atrás, não via a necessidade da contratação de um profissional, tampouco ouvia dos atletas tal carência.