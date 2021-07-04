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Ceni explica saída de Michael e desabafa: 'No jogo passado, deixei e perguntaram o porquê tinha deixado'

Técnico do Flamengo não recebeu bem o questionamento em entrevista coletiva e foi irônico; próximo compromisso do Rubro-Negro é contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira...

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 19:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jul 2021 às 19:43
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Ao analisar o revés por 1 a 0 diante do Fluminense, neste domingo, com gol sofrido aos 45 minutos do segundo tempo, Rogério Ceni lamentou a derrota após "equilíbrio" na etapa final do jogo realizado neste domingo, na Neo Química Arena e pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, desabafou e usou até de ironia quando questionado acerca do motivo de ter tirado Michael no decorrer do clássico. - Nem por cansaço nem por opção técnica, foi por opção tática. Curiosamente, no jogo passado, eu deixei e perguntaram o porquê eu tinha deixado.
- Depois que eu vi que o Fluminense fez as trocas, nós colocamos o Thiago Maia e o Max para recompor um pouco, para não tomar contra-ataques. Deixamos três homens de frente: Muniz, Pedro e Bruno Henrique. O objetivo? Vencer o jogo. Infelizmente, num contra-ataque, perdemos - completou.
+ Veja a tabela completa do Brasileirão
Com o resultado desta tarde, o Flu sobe para sétimo, com 13 pontos, e fica à frente do Fla - em oitavo, com 12 e dois jogos a menos. O Rubro-Negro, agora, visita o Atlético-MG às 19h desta quarta-feira, no Mineirão, pela 10ª rodada.

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