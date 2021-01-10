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futebol

Ceni explica Gustavo Henrique e Pedro como titulares do Flamengo

Treinador fez alterações na equipe que enfrentou o Ceará, neste domingo, e acabou derrotada por 2 a 0 no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2021 às 19:25

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 19:25

Crédito: Flamengo/ Divulgação
As mudanças feitas por Rogério Ceni não surtiram o efeito esperado e, neste domingo, o Flamengo perdeu para o Ceará por 2 a 0, no Maracanã, pelo Brasileirão. Após a derrota, o treinador explicou que as mudanças em relação aos últimos jogos, com Gustavo Henrique e Pedro nos lugares de Natan e Gabigol, respectivamente, aconteceram devido as características do adversário.
- O Pedro foi contratado também, é um grande jogador e já vinha sendo titular do Flamengo. O Gabriel tem total condição, quando penso na minha equipe é ele e Bruno Henrique na frente, mas pelo o que o jogo oferecia, com uma defesa, colocamos o Gustavo Henrique, que tem um melhor jogo aéreo, o Pedro, para ser uma referência. Contra o Fluminense, eles (Gabigol e Bruno Henrique) estiveram distantes. Hoje optamos por essa formação - afirmou Rogério Ceni, em entrevista coletiva no Maracanã, antes de complementar:
- O Pedro foi contratado por um valor expressivo, tem qualidades para ser titular do Flamengo, o que não diminui em nada a importância do Gabriel. Ainda não treinamos ainda o suficiente para jogar com os dois desde o início, para jogar 60, 70 minutos, acho que seria um risco - completou o técnico.> Confira a tabela completa e simule as próximas rodadas do Brasileirão!O Flamengo, agora, terá uma semana de trabalho no Ninho do Urubu pela frente. A próxima partida é contra o Goiás, no dia 18 no Estádio da Serrinha, pela 30ª rodada do Brasileirão. Gerson, suspenso, desfalcará o Rubro-Negro.

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