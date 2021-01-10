Ceni explica Gustavo Henrique e Pedro como titulares do Flamengo

Crédito: Flamengo/ Divulgação

As mudanças feitas por Rogério Ceni não surtiram o efeito esperado e, neste domingo, o Flamengo perdeu para o Ceará por 2 a 0, no Maracanã, pelo Brasileirão. Após a derrota, o treinador explicou que as mudanças em relação aos últimos jogos, com Gustavo Henrique e Pedro nos lugares de Natan e Gabigol, respectivamente, aconteceram devido as características do adversário.

- O Pedro foi contratado também, é um grande jogador e já vinha sendo titular do Flamengo. O Gabriel tem total condição, quando penso na minha equipe é ele e Bruno Henrique na frente, mas pelo o que o jogo oferecia, com uma defesa, colocamos o Gustavo Henrique, que tem um melhor jogo aéreo, o Pedro, para ser uma referência. Contra o Fluminense, eles (Gabigol e Bruno Henrique) estiveram distantes. Hoje optamos por essa formação - afirmou Rogério Ceni, em entrevista coletiva no Maracanã, antes de complementar: