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Ceni evita apontar o melhor time entre Flamengo e Palmeiras e projeta decisão: 'Tentar propor o nosso ritmo'

Campeão do Brasileiro e o da Copa do Brasil de 2020 se enfrentam pela Supercopa do Brasil, neste domingo, às 11h, no Estádio Mané Garrincha...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 15:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 abr 2021 às 15:51
Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O Flamengo está a menos de 24 horas de poder levantar a primeira taça da temporada. Neste domingo, a partir das 11h, o time de Rogério Ceni enfrenta o Palmeiras pela Supercopa do Brasil, no Estádio Mané Garrincha. E o técnico do Fla não quis apontar quem joga o melhor futebol "hoje", além de assegurar que os seus comandados tentarão impor o seu ritmo de jogo.- Penso que isso seja secundário (quem atua melhor "hoje"). Numa final, não tem o peso de quem está jogando melhor hoje. O importante é amanhã (domingo), quem vai jogar melhor amanhã. Antes do jogo, não existe vencedor de uma partida - falou Rogério Ceni, na entrevista coletiva oficial da CBF, ao lado de Abel Ferreira, treinador do Palmeiras.
- Vamos tentar propor o nosso ritmo de jogo e tentar colocar a maneira que queremos jogar. Queremos sempre nos sobrepor ao adversário - completou.
Rogério Ceni também condicionou o status de melhor fase técnica e tática do Fla à opinião popular quanto a resultados. Antes, o treinador apontou os benefícios do estratégico prolongamento da pré-temporada do grupo principal:
O LANCE! transmite a decisão que oporá o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil da temporada passada em Tempo Real, a partir das 10h.
Assista ao evento completo da coletiva:

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