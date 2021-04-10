Ceni evita apontar o melhor time entre Flamengo e Palmeiras e projeta decisão: 'Tentar propor o nosso ritmo'

O Flamengo está a menos de 24 horas de poder levantar a primeira taça da temporada. Neste domingo, a partir das 11h, o time de Rogério Ceni enfrenta o Palmeiras pela Supercopa do Brasil, no Estádio Mané Garrincha. E o técnico do Fla não quis apontar quem joga o melhor futebol "hoje", além de assegurar que os seus comandados tentarão impor o seu ritmo de jogo.- Penso que isso seja secundário (quem atua melhor "hoje"). Numa final, não tem o peso de quem está jogando melhor hoje. O importante é amanhã (domingo), quem vai jogar melhor amanhã. Antes do jogo, não existe vencedor de uma partida - falou Rogério Ceni, na entrevista coletiva oficial da CBF, ao lado de Abel Ferreira, treinador do Palmeiras.