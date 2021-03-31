Ceni elogia atuação do Flamengo e indica permanência de Arão como zagueiro: 'Vejo muito potencial'

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Com gols de Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol, o elenco principal do Flamengo estreou com o pé direito na temporada. Nesta quarta-feira, em Volta Redonda, o Rubro-Negro venceu o Bangu por 3 a 0 e se isolou na liderança da Taça Guanabara. Em coletiva de imprensa após a partida, Rogério Ceni elogiou a atuação da equipe na primeira aparição após duas semanas de preparação.

+ ATUAÇÕES: Diego, Arrascaeta e dupla de ataque se destacam em bom jogo coletivo do Flamengo- Eu pretendo fazer com a equipe seja cada vez mais competitiva, respeitando a distância entre um jogo e outro. Enquanto a gente tiver condições de jogar, se recuperar e tentar colocar um time mais próximo do ideal, para mim é melhor. Para uma estreia, acho que foi muito bom. Jogamos com uma intensidade boa. Os duplos períodos que nós treinamos, acho que ajudaram bastante. Em 90% do tempo, o time conseguiu jogar bem, em cima do adversário.

O treinador também comentou sobre a situação de Willian Arão. Volante de origem, o atleta começou a temporada da mesma forma que terminou a última: atuando como zagueiro. Para Rogério Ceni, essa mudança não foi temporária e deve continuar pelos próximos jogos do Flamengo.

- Acho que a temporada passada finalizou de forma positiva quando fizemos essa alteração de colocar o Diego no meio e trazer o Arão para a zaga. Não vejo porque acho que ele vem rendendo suficiente na dupla que ele formou com o Gustavo (Henrique). Em seis jogos, acho que só sofremos uma derrota. Tenho visto potencial nele para continuar, a não ser em ocasiões extremas, contra um time muito alto, como foi o Goiás, por exemplo, no ano passado. Caso contrário, vejo ele com muito potencial nessa posição.

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