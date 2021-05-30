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futebol

Ceni destaca importância de dupla e celebra segundo jogo do Flamengo sem ser vazado: 'É importante'

Treinador concedeu entrevista coletiva após a vitória de 1 a 0 sobre o Palmeiras, neste domingo, no Maracanã...

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 18:58

LanceNet

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Publicado em 

30 mai 2021 às 18:58
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Flamengo estreou no Brasileirão com o pé direito. Com grande jogada de Bruno Henrique e gol de Pedro, a equipe venceu o Palmeiras por 1 a 0, neste domingo, e somou os três primeiros pontos na competição. Após a partida no Maracanã, Rogério Ceni concedeu entrevista coletiva, comemorou o triunfo e valorizou o segundo jogo sem sofrer gols.
+ ATUAÇÕES: Diego Alves salva, Bruno Henrique mostra estrela e Pedro decide em vitória do Flamengo- Acho que vencer sem sofrer gols é o ideal. Vencer também com a maior margem de gols é o ideal e a gente tentou. Justamente depois do gol, tentamos explorar um pouco mais da velocidade, com Michael e Bruno Henrique, e tivemos até uma boa oportunidade. Por sermos um time com vocação ofensivo, ficamos expostos em determinados momentos, então logicamente ficamos felizes por passar mais uma vez zerados.
O treinador também comentou sobre a importância de Diego Alves e Rodrigo Caio para a equipe. Ambos se recuperaram de problemas físicos, voltaram ao time no meio de semana e tiveram boas atuações contra o Palmeiras.
- Acho que todos são importantes. Logicamente o Diego, pela experiência que tem, é o cara que sabe a hora de dar uma esfriada no jogo. Além da parte técnica obviamente, quando se fala muito, se organiza melhor o time. Ele ajuda bastante neste tipo de jogo. O Rodrigo é um jogador que eu gosto muito, já trabalhei com ele e é sempre um prazer quando posso contar com ele dentro de campo.

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