Ceni curtiu isso: L! lista os 5 maiores destaques do time alternativo do Flamengo

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

A partir da próxima rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo voltará a ter Rogério Ceni e o elenco principal à disposição. Sob o comando de Maurício Souza, o time alternativo passa o bastão na liderança da competição, após seis rodadas, e o LANCE! sublinha os cinco maiores destaques até aqui.Todos os cinco jogadores destacados abaixo se reapresentarão nesta segunda-feira, junto aos titulares, para os treinos de Rogério Ceni. Cabe destacar que o próximo jogo - o primeiro com o plantel unificado - será já nesta quarta, contra o Bangu, às 21h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Veja os destaques que mais ganharam pontos com Rogério Ceni:

O nível de exigência foi baixo, sobretudo pelo Flamengo ter dominado as ações nos três jogos supracitados, mas o zagueiro emprestado pelo Braga-POR mostrou que chega para brigar diretamente por uma vaga no time titular de Ceni, ainda mais com Rodrigo Caio lesionado - e sem previsão para voltar.

Hugo foi o primeiro volante do Fla, iniciando a articulação das jogadas, mas se apresentou bem no ataque para finalizar. Marcou um golaço contra o Botafogo e, no último jogo, acertou o travessão com outra bomba de fora da área. O volante de 23 anos pode aproveitar a brecha no elenco principal, sem Thiago Maia por mais alguns meses, e ganhar espaço gradualmente.

Mais uma vez, Gomes mostrou que está pronto para o time principal, até para o titular. O tão almejado e tentado gol ainda não saiu (e não foi por falta de finalização de fora), mas o jovem de 20 anos foi, em muitos momentos no Cariocão 2021, a principal referência técnica do Fla.

Alvo de críticas desde a sua chegada, o camisa 11 jogou nas duas pontas e, em certo período do clássico contra o Botafogo, fez a função de meia (por dentro). Ou seja, a experiência serviu para ganhar bagagem em três funções ofensivas, isso sob o olhar in loco de Ceni. Mostrou ainda ser uma carta no baralho.

Muniz é o artilheiro do torneio, com cinco gols em seis jogos. Provou o seu faro de artilheiro com vasto repertório: gols de cabeça, golaço de sem-pulo e um tento após trombar com zagueiro e tocar com categoria. Ainda com idade sub-20, o centroavante passa a ser uma opção de respeito para as estrelas Gabigol e Pedro (reserva de luxo, atualmente). Ceni que lute para dar espaço ao trio.

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