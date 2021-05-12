Ceni cobra maior concentração após empate do Flamengo na Libertadores: 'Erros que poderiam ser evitados'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O empate em 2 a 2 com o Unión La Calera, nesta terça-feira no Chile, expôs os dois lados de um mesmo Flamengo: a capacidade ofensiva e a fragilidade da defesa. Após o resultado, pela quarta rodada do Grupo G da Libertadores, o técnico Rogério Ceni avaliou o desempenho da equipe, lamentando o fato de o time ter oferecido ao rival a chance de marcar os gols e ter que "correr atrás".

- A concentração tem que ser desde o início. Cometemos erros que poderiam ser evitados, mas temos que destacar o poder de reação da equipe. Sair de 2 a 0 e buscar a vitória até o fim é importante também. O primeiro foi uma bola que poderíamos sair jogando tranquilamente, o segundo foi um gol contra - afirmou o técnico Rogério Ceni, em entrevista coletiva, antes de complementar: