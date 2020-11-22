Ceni celebra primeira vitória no Fla e projeta confronto na Libertadores

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Após três jogos, o Rogério Ceni enfim conseguiu a primeira vitória no comando do Flamengo. O Rubro-Negro venceu o Coritiba por 3 a 1, neste sábado. Após a partida, o treinador destacou a quantidade de chances criadas pela equipe.

- Poderíamos ter feito mais gols, mas criamos e esse é o lado bom. Seria importante no momento que vc sofre gols, nos últimos jogos, mas ao menos jogamos os 90, faltou um pouco de atenção. Foi a única oportunidade que o Coritiba teve - disse.

Ceni também falou sobre o que tem passado para os jogadores durante as atividades no Ninho do Urubu. O treinador afirmou que o clima no grupo está muito bom e tem tudo para seguir melhorando.- Eu converso bastante com eles, concentramos para o jogo ontem e sempre passo os vídeos para eles preparando para o jogo, corrigindo erros. A convivência é super boa. É normal no Flamengo, expectativa é de vitória. Estamos trabalhando. Eu, essa semana trabalhei, mais a defesa, vou ser sincero. Mas frequentemente eu mesmo treino eles no ataque, faço os cruzamentos para eles finalizarem. Prefiro criar e perder os gols do que não chegar perto do gol adversário - falou.

O Flamengo volta a campo nesta terça-feira, contra o Racing, pela partida de ida das oitavas de fina da Libertadores. Ceni afirmou que já está de olho na equipe argentina e ainda confirmou que Gabigol vai estar entre os relacionados para o jogo.