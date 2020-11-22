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futebol

Ceni celebra primeira vitória no Fla e projeta confronto na Libertadores

Treinador exaltou a vitória sobre o Coritbia e ainda confirmou que Gabigol estará de volta à equipe para o jogo contra o Racing, na próxima terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2020 às 21:59

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 21:59

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Após três jogos, o Rogério Ceni enfim conseguiu a primeira vitória no comando do Flamengo. O Rubro-Negro venceu o Coritiba por 3 a 1, neste sábado. Após a partida, o treinador destacou a quantidade de chances criadas pela equipe.
- Poderíamos ter feito mais gols, mas criamos e esse é o lado bom. Seria importante no momento que vc sofre gols, nos últimos jogos, mas ao menos jogamos os 90, faltou um pouco de atenção. Foi a única oportunidade que o Coritiba teve - disse.
Ceni também falou sobre o que tem passado para os jogadores durante as atividades no Ninho do Urubu. O treinador afirmou que o clima no grupo está muito bom e tem tudo para seguir melhorando.- Eu converso bastante com eles, concentramos para o jogo ontem e sempre passo os vídeos para eles preparando para o jogo, corrigindo erros. A convivência é super boa. É normal no Flamengo, expectativa é de vitória. Estamos trabalhando. Eu, essa semana trabalhei, mais a defesa, vou ser sincero. Mas frequentemente eu mesmo treino eles no ataque, faço os cruzamentos para eles finalizarem. Prefiro criar e perder os gols do que não chegar perto do gol adversário - falou.
O Flamengo volta a campo nesta terça-feira, contra o Racing, pela partida de ida das oitavas de fina da Libertadores. Ceni afirmou que já está de olho na equipe argentina e ainda confirmou que Gabigol vai estar entre os relacionados para o jogo.
- Comecei a estudar ontem o Racing, até semana passada não estava nos meus planos, mas eu conheço o Becaccece porque joguei contra ele, sei como ele gosta de jogar. É um time argentino, jogando Libertadores e na Argentina, é complicado para qualquer time. O Gabriel vai ser relacionado amanhã, ele viaja com a gente. O Pedro continua o tratamento, não sei a volta exata dele, mas vem evoluindo - completou.

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