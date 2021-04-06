Ceni avisa que desejava a permanência de Natan no Flamengo: 'Gostava dele e vejo potencial'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Negociado com o Red Bull Bragantino em março, Natan foi emprestado pelo Flamengo e assinou um vínculo com o clube paulista até janeiro de 2022. A negociação gerou algumas críticas por parte da torcida rubro-negra, e Rogério Ceni se pronunciou publicamente a respeito da negociação.Na última segunda-feira, em entrevista coletiva concedida logo após a goleada do Flamengo sobre o Madureira, por 5 a 1, Ceni elogiou Natan e avisou que não gostaria de vê-lo deixar o Ninho do Urubu.

- O Natan joga pelo lado esquerdo, gostava dele e vejo potencial. Mas foi uma necessidade do clube de saudar compromissos. Meu desejo e da direção era que ficasse, mas foi uma necessidade. O momento do futebol é difícil.

Ceni respondeu sobre Natan em uma pergunta a respeito da boa fase de Willian Arão na zaga. Rodrigo Caio, Léo Pereira, Bruno Viana, Gustavo Henrique, Thuler e Noga são outras opções para o setor.

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