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Ceni avisa que desejava a permanência de Natan no Flamengo: 'Gostava dele e vejo potencial'

Técnico do Rubro-Negro, contudo, lamentou a atual situação do mercado: 'O momento do futebol é difícil'. Jovem foi cedido ao Red Bull Bragantino...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 14:35

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 14:35
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Negociado com o Red Bull Bragantino em março, Natan foi emprestado pelo Flamengo e assinou um vínculo com o clube paulista até janeiro de 2022. A negociação gerou algumas críticas por parte da torcida rubro-negra, e Rogério Ceni se pronunciou publicamente a respeito da negociação.Na última segunda-feira, em entrevista coletiva concedida logo após a goleada do Flamengo sobre o Madureira, por 5 a 1, Ceni elogiou Natan e avisou que não gostaria de vê-lo deixar o Ninho do Urubu.
- O Natan joga pelo lado esquerdo, gostava dele e vejo potencial. Mas foi uma necessidade do clube de saudar compromissos. Meu desejo e da direção era que ficasse, mas foi uma necessidade. O momento do futebol é difícil.
Ceni respondeu sobre Natan em uma pergunta a respeito da boa fase de Willian Arão na zaga. Rodrigo Caio, Léo Pereira, Bruno Viana, Gustavo Henrique, Thuler e Noga são outras opções para o setor.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
Natan ainda não estreou pelo RB Bragantino, que investiu R$ 5 milhões no empréstimo e terá que desembolsar R$ 22 milhões caso ele atue em 20 jogos oficiais na temporada. O Fla manterá 12% dos direitos econômicos do jovem.

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