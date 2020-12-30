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Celso Barros analisa desempenho do Fluminense sob o comando do técnico Marcão e alfineta Thiago Silva

Dirigente afirma que a equipe necessita "parar de queimar as gorduras", que conquistou no primeiro turno, e rebate a defesa do zagueiro do Chelsea ao trabalho do técnico Marcão...

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 17:12

LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 17:12
Crédito: Celso Barros rebateu defesa do zagueiro Thiago Silva ao técnico Marcão (Lucas Merçon/Fluminense
O vice-presidente do Fluminense, Celso Barros, analisou o desempenho da equipe no returno do Brasileirão em sua rede social e rebateu a opinião do zagueiro Thiago Silva sobre o técnico Marcão. Segundo o dirigente, afastado do cargo há mais de um ano, o time necessita "parar de queimar as gorduras" (pontos), que conquistou no primeiro turno, para conseguir a vaga na Libertadores.
+Confira e simule a classificação do Campeonato Brasileiro
Em sua postagem, o vice-presidente citou o zagueiro do Chelsea e reafirmou que o que vale é a amizade, ironizando a defesa do atleta ao trabalho do técnico Marcão. Cabe relembrar que ele se mostrou publicamente contra o retorno do treinador ao comando técnico do Fluminense, e citou que teria conversado com outros dois comandantes em 2019: Ariel Holan, atualmente na Universidad Católica-CHI, e Lisca, do América-MG.
O comentário não foi bem recebido por Thiago Silva, que defendeu o trabalho de Marcão à frente do Fluminense. O defensor, de 36 anos, rebateu o ex-presidente da Unimed/Rio, antiga patrocinadora do clube, e disse que o dirigente deveria agradecer ao treinador por ter salvo o Tricolor do rebaixamento no ano passado.
+Olho no mercado: 20 jogadores que poderão ser contratados de graça a partir de 2021
- Você deveria agradecer ao Marcão pela permanência do Fluminense na primeira divisão. E dar créditos para que ele possa desenvolver o seu trabalho - respondeu o zagueiro. Confira a postagem de Celso Barros nesta quarta-feira:
"O Fluminense encerra o ano na 7ª posição na tabela de classificação do campeonato brasileiro. Se considerarmos apenas o segundo turno, somos o 14° colocado.
Nos últimos três jogos, já no comando da “nova” comissão técnica, tivemos um aproveitamento de 11%.
Faltam 11 jogos para encerrarmos a nossa participação no campeonato. Dois serão contra times que estão na nossa frente na tabela. Três contra equipes que estão bem próximas de nós e seis contra times que se encontram na zona do rebaixamento ou próximos dela.
Isto significa que é importante pararmos de queimar as “gorduras” que conseguimos principalmente no primeiro turno.
E por último saudar o @thiagosilva, que em relação ao nosso Marcão, reafirmou que o que vale é a amizade.
Muito nobre da sua parte, querido amigo! ST "

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