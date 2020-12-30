Celso Barros analisa desempenho do Fluminense sob o comando do técnico Marcão e alfineta Thiago Silva

Crédito: Celso Barros rebateu defesa do zagueiro Thiago Silva ao técnico Marcão (Lucas Merçon/Fluminense

O vice-presidente do Fluminense, Celso Barros, analisou o desempenho da equipe no returno do Brasileirão em sua rede social e rebateu a opinião do zagueiro Thiago Silva sobre o técnico Marcão. Segundo o dirigente, afastado do cargo há mais de um ano, o time necessita "parar de queimar as gorduras" (pontos), que conquistou no primeiro turno, para conseguir a vaga na Libertadores.

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Em sua postagem, o vice-presidente citou o zagueiro do Chelsea e reafirmou que o que vale é a amizade, ironizando a defesa do atleta ao trabalho do técnico Marcão. Cabe relembrar que ele se mostrou publicamente contra o retorno do treinador ao comando técnico do Fluminense, e citou que teria conversado com outros dois comandantes em 2019: Ariel Holan, atualmente na Universidad Católica-CHI, e Lisca, do América-MG.

O comentário não foi bem recebido por Thiago Silva, que defendeu o trabalho de Marcão à frente do Fluminense. O defensor, de 36 anos, rebateu o ex-presidente da Unimed/Rio, antiga patrocinadora do clube, e disse que o dirigente deveria agradecer ao treinador por ter salvo o Tricolor do rebaixamento no ano passado.

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- Você deveria agradecer ao Marcão pela permanência do Fluminense na primeira divisão. E dar créditos para que ele possa desenvolver o seu trabalho - respondeu o zagueiro. Confira a postagem de Celso Barros nesta quarta-feira:

"O Fluminense encerra o ano na 7ª posição na tabela de classificação do campeonato brasileiro. Se considerarmos apenas o segundo turno, somos o 14° colocado.

Nos últimos três jogos, já no comando da “nova” comissão técnica, tivemos um aproveitamento de 11%.

Faltam 11 jogos para encerrarmos a nossa participação no campeonato. Dois serão contra times que estão na nossa frente na tabela. Três contra equipes que estão bem próximas de nós e seis contra times que se encontram na zona do rebaixamento ou próximos dela.

Isto significa que é importante pararmos de queimar as “gorduras” que conseguimos principalmente no primeiro turno.

E por último saudar o @thiagosilva, que em relação ao nosso Marcão, reafirmou que o que vale é a amizade.