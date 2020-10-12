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Celso Barros alfineta Daniel após vitória do Fluminense e meia rebate

Hoje no Bahia, jogador deixou o Flu após não renovar o contrato. Estafe não gostou da postura do dirigente, na época à frente do futebol...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2020 às 15:30

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 15:30

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
Após a vitória do Fluminense por 1 a 0 contra o Bahia, no domingo, o vice-presidente do Fluminense, afastado do comando do futebol desde o fim do ano passado, Celso Barros, fez uma postagem nas redes sociais exaltando o meia Nenê. No texto, o dirigente aproveita para alfinetar Daniel, jogador do Bahia, ex-Flu.
- Mais um excelente resultado do Fluminense. Apesar de boa atuação de todo o time, Nenê foi novamente o destaque. Sofreu o pênalti e bateu com a categoria de sempre. Um fato interessante, é que Nenê correu mais que o Danielzinho. Estamos sempre na torcida. ST - escreveu Celso.
Daniel deixou o Fluminense no fim de 2019 depois de não chegar a um acordo de renovação do contrato. Na época em que as negociações estavam rolando, o estafe do atleta ficou incomodado com a postura de Celso Barros. Através de seu Instagram, o meia do Bahia respondeu o ex-presidente da Unimed.
- Nem todo dinheiro do mundo compra caráter, seu Dotô! Feio atacar os outros sem nem dar o direito de resposta lá nos comentários. Um comentarista de sofá. Bom que você está ativo no futebol e "agrega" muito no seu clube atualmente. Espero que ao menos estejas confortável.

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