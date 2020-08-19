futebol

Ceará x Vasco: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Embalado por duas vitórias, Cruz-Maltino tem o primeiro desafio fora de casa, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Vozão tenta a primeira vitória no torneio nacional...
LanceNet

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 18:30

Crédito: Divulgação/Ceará
Ceará e Vasco da Gama se enfrentam, nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo que será disputado no Castelão põe frente a frente um equipe embalada pelo bom começo no torneio nacional e outra em busca da primeira vitória para afastar as críticas.
Depois de ter a rodada de estreia contra o Palmeiras adiada, o Cruz-Maltino superou Sport e São Paulo, em São Januário. O time de Ramon Menezes agora tenta repetir o desempenho no primeiro desafio fora de casa. Já o Vozão ainda não venceu depois de três partidas. A equipe comandada por Guto Ferreira, foi derrotada por Sport e Atlético-MG, fora de casa, e empatou com o Grêmio na única vez que atuou no Castelão.
Confira aqui a tabela do Campeonato Brasileiro FICHA TÉCNICACEARÁ X VASCO
Estádio: Castelão, Fortaleza (CE)Data: 20/8/2020, às 20h (de Brasília)Árbitro: Thiago Duarte Peixoto (CBF-SP)Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa-SP) e Daniel Paulo Ziolli (CBF-SP)VAR: Jose Claudio Rocha Filho (CBF-SP)Onde ver/ouvir: Tempo Real do LANCE!, Permière, Sportv e rádios
VASCO (Técnico: Ramon Menezes)Fernando Miguel; Cayo Tenório, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Fellipe Bastos, Andrey e Benítez; Gabriel Pec (Bruno Gomes ou Parede), Talles Magno e Germán Cano.
Lesionados: Yago Pikachu, Vinícius e Bruno César (este com Covid-19).Suspensos: -Pendurados: -
CEARÁ (Técnico: Guto Ferreira)Fernando Prass; Samuel Xavier, Gabriel, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, William Oliveira e Fernando Sobral; Lima, Mateus Gonçalves e Rafael Sobis.
Lesionados: Klaus, Rodrigão, Rogério, Eduardo Brock, Felipe Silva, Tiago Pagnussat e ViníciusSuspensos: -Pendurados: Luiz Otávio e Fabinho
PALPITES: Na redação do L!, 60% das pessoas acreditam em vitória do Vasco, 25%, em empate e 15% em triunfo do Ceará.

