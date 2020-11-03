Ceará x Santos: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Ceará e Santos disputam uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (04), às 19h, no estádio do Castelão, em Fortaleza. Após empatarem em 0 a 0, na Vila Belmiro, na última quarta-feira (28), pelo confronto de ida das oitavas de final da competição, o vencedor do confronto no nordeste brasileira ficará com a vaga. Persistindo o empate, a decisão será levada para os pênaltis. Estádio: Estádio do Castelão, Fortaleza (CE)Data: 04 de novembro de 2020, às 19h (horário de Brasília)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)Onde ver: SporTV e Tempo Real o L!.